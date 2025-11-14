Los más recientes resultados de las Pruebas Saber 11, correspondientes a la vigencia 2025, volvieron a poner en discusión las brechas educativas del país. Cerca de 768.000 estudiantes participaron en el examen, cuyos puntajes permiten trazar un panorama del desempeño de los planteles en los calendarios A y B.

Una de las conclusiones más llamativas del informe del Icfes —que hasta el momento ha procesado información de 12.253 instituciones del calendario B— es la concentración del bajo rendimiento en un solo departamento. Los 30 colegios con los peores resultados se encuentran en Chocó y pertenecen al sector oficial.

Este es el listado completo:

1. IE Indígena Chimía de Miacora

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,3854

2. CE Indígena de Vacal

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,3885

3. IE Indígena Embera Ame de Chirrincho

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,392

4. IE Indígena de Alto Chitré

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,3932

5. IE Indígena de Pescadito

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,3948

6. IE Indígena Luis Enrique Arce de Aguasal

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,397

7. IE Indígena Embera de Pizarro

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,3976

8. IE Indígena Hipólito Bitucay

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,3981

9. CE Indígena Carecuy

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4018

10. CE Indígena Amado Arce

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4082

11. CE Indígena Vivícora

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4094

12. IE Indígena Biakrui de Punto Alegre

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4106

13. CE Indígena de Tarena

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4112

14. IE Indígena de Jagual

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4116

15. IE Indígena Juan Antonio Chamorro

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4122

16. CE Indígena Chogorukoara

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4125

17. CE Indígena Isaac Lana Naranmpia

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4126

18. CE Indígena Leovigildo Carpio Tegaza

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4129

19. CE Indígena de Salinas

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4139

20. Centro Educativo Indígena La Pista

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4142

21. IE Indígena La Playita

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4151

22. CE Indígena Ramiro Amagara de Puerto Samaria

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4057

23. CE Indígena Ramiro Amagara de Puerto Samaria

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4353

24. CE Indígena Ramiro Amagara de Puerto Samaria

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4153

25. IE Indígena de Puerto Alegre Nauca – Sede Única

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4166

26. IE Indígena Unión Chogordo – Sede Única

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4184

27. IE Indígena Eucicio Isarama – Sede Única

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4197

28. IE Indígena de Playón – Sede Indígena Antitumadmo

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4066

29. IE Indígena de La Playita

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4248

30. CE Indígena María Auxiliadora del Brazo

Naturaleza: Oficial

Departamento: Chocó

Índice: 0,4167

El contraste entre los extremos del ranking es notorio: mientras los mejores alcanzan un índice de 0,9, los de menor desempeño caen por debajo de 0,4. Esta evaluación se construye a partir de las cinco áreas medidas por el examen: matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, lectura crítica e inglés.

Cuáles son los mejores colegios

Paralelo al análisis oficial, la firma Asesorías Académicas Milton Ochoa publicó dos listados que agrupan a los 50 mejores colegios del calendario A y los 50 del calendario B. El puntaje máximo posible es 500 y se basa en las mismas cinco competencias del Icfes.

En estos 100 primeros lugares apenas aparecen tres instituciones públicas, lo que evidencia la amplia ventaja que todavía mantienen los colegios privados. También se observa una fuerte concentración geográfica: Bogotá, Valle del Cauca y Santander reúnen el 46% de las instituciones con mayor rendimiento (26, 11 y 9, respectivamente).

Resultados del Icfes en colegios de calendario A

El puntaje promedio nacional en el calendario A fue de 261 sobre 500.

El primer lugar lo ocupó la Institución Educativa Cambridge School, en Norte de Santander, con 388 puntos. Muy cerca quedaron el Colegio Cristiano Monte de Hebrón (Bogotá) y el Colegio Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga), ambos con 387 puntos.

En la lista de los 10 mejores también figuran otros planteles destacados:

Liceo Campo David (Bogotá)

Centro Educativo Boston Internacional (Atlántico)

Institución Educativa Luis María Jiménez (Casanare) —el único público del top 10—

Corporación Educativa La Concepción (Bolívar)

Franciscano Juan Luis Rey (Quindío)

Colegio Anglo Americano (Bogotá)

Colegio Los Ángeles (Boyacá)

Además, dos instituciones oficiales del calendario A lograron ubicarse más adelante en la tabla: el Liceo de la Universidad de Nariño (puesto 26) y la Institución Educativa Distrital Alexander von Humboldt, en Atlántico (puesto 36).

Resultados del Icfes del calendario B

Los colegios del calendario B obtuvieron un promedio nacional de 319 puntos, cifra que se mantiene estable desde 2023. El Gimnasio Contemporáneo, en el Quindío, alcanzó 397 puntos y se consolidó como el mejor plantel del país entre todos los evaluados.

Le siguen:

Colegio Bilingüe Diana Oese (Valle)

Colegio Gimnasio Calibio (Cauca)

Colegio Nuevo Cambridge (Santander)

Gimnasio Alessandro Volta (Bogotá)

Liceo Tacurí (Valle)

Colegio Jorge Washington (Bolívar)

Gimnasio La Fragua (Huila)

Colegio San Carlos (Bogotá)

Gimnasio Cartagena (Bolívar)

