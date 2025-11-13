A tres meses del hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador en el río Frío, en Cajicá, Julián Quintana, abogado de la familia, ha expuesto la ausencia de avances significativos en el caso. En este periodo crucial, el jurista indicó que la investigación todavía carece de información concreta sobre el autor y las circunstancias del hecho, a pesar de que ya se ha confirmado que Valeria fue asesinada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Reto de Medicina Legal en caso de Valeria Afanador por sospecha sobre el día de su muerte)

En una entrevista para Citytv, Quintana expresó su inquietud por la ausencia de resultados: “muchas de las labores investigativas fundamentales aún no han sido concluidas, representando un atraso significativo en el esclarecimiento del caso”. Pendientes críticos como los resultados de las muestras de ADN y la reconstrucción de los hechos, todavía se mantienen sin resolver.

Así mismo, mencionó una técnica de investigación específica que ayuda a determinar si hubo una persona ajena a la comunidad en el sitio del crimen. El abogado también señaló que existen inconsistencias que requieren atención, como el hecho de que un trabajador del colegio de Valeria afirmara no haber estado allí los días de la desaparición de la pequeña.

Lee También

Pero ante la ausencia de progreso, la incertidumbre se apodera de las circunstancias que rodean el caso. No se ha podido confirmar si alguien externo ingresó al plantel educativo, si la menor fue convencida para abandonar las instalaciones, o incluso si fue sustraída por una parte dañada de la infraestructura. La presencia de estas interrogantes agrava la frustración e impotencia de la familia en su búsqueda de respuestas y justicia, de acuerdo con el informe periodístico.

A pesar de todo, la defensa de la familia Afanador trabaja sobre dos hipótesis principales: la primera apunta a los empleados del colegio, incluyendo la directiva y los docentes. La segunda sugiere la intervención de un tercero externo, basándose en una evidencia captada por cámara que muestra una sombra detrás de la reja del colegio.

Sin embargo, la sobrecarga de trabajo que enfrenta la fiscal asignada al caso los ha llevado a plantear un nuevo llamado a la Fiscalía General de la Nación. Quintana aseveró a este respecto: “Es humanamente imposible que una persona con más de 1.500 procesos a cargo pueda darle la atención necesaria a un caso tan delicado”, señaló.

En respuesta a esto, Julián Quintana ha solicitado asignar más apoyo a la fiscal del caso o que este sea trasladado a una dependencia menos atestada y con mayor disposición de recursos. Subrayó la importancia de este caso, indicando que “existe una incertidumbre total y la familia Afanador merece conocer la verdad de lo que ocurre”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.