En el río Frío, sector Malducas, apareció el cuerpo de Valeria Afanador, desaparecida 18 días antes en Cajicá, Cundinamarca. Este hallazgo estremeció a la comunidad y dejó múltiples preguntas sin resolver.

(Vea también: Reto de Medicina Legal en caso de Valeria Afanador por sospecha sobre el día de su muerte)

Valeria tenía solo 10 años y presentaba síndrome de Down. Fue un campesino quien encontró el cuerpo exactamente a las 3:13 p.m., descubriendo aquello que el río, que ya había sido inspeccionado, no había revelado antes. Posteriormente, los equipos oficiales y bomberos confirmaron la identidad y comenzaron los protocolos correspondientes.

Para encontrar a Valeria, vista por última vez cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles, se desplegó un equipo humano numeroso: bomberos, policía, grupos de rescate canino, entre otros. Aproximadamente 200 personas participaron en el operativo, un esfuerzo que concluyó en un final devastador.

Lee También

¿Qué dijo el primo de Valeria Afanador?

Un primo de Valeria Afanador, la niña hallada sin vida en el río Frío de Cajicá, expresó un mensaje marcado por el dolor y la exigencia de justicia: Se trata de Felipe, familiar cercano, quien acompañó desde el primer momento a los padres en la intensa búsqueda.

“Queremos que se haga justicia, porque nos destrozaron la vida, la familia. Ver a los hermanitos tener miedo, que digan, por favor, no salgas”, aseguró el joven a medios de comunicación como Caracol Radio.

Añadió que Valeria, ahora vista como un “angelito”, ayudará a descubrir verdades ocultas. En sus palabras, “Valeria va a destapar todo lo que haya de corrupción en este país”, haciendo alusión al impacto que su caso podría tener más allá del dolor personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Radio (@caracolradio)

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.