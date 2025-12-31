La Fiscalía General de la Nación decidió reabrir la investigación por la muerte de Alicia Graham Sardi, madre de una de las niñas que fallecieron luego de consumir frambuesas contaminadas con talio en Bogotá y fue esposa de Juan de Bedout Vargas, quien tuvo una relación extramatrimonial con Guzmán.

La determinación busca establecer si su deceso guarda relación con el mismo caso que estremeció al país por el presunto envenenamiento de las menores. Graham Sardi murió en 2021, tras enfrentar un progresivo deterioro de salud que comenzó meses antes.

De acuerdo con información conocida en el proceso, presentó síntomas como pérdida de cabello, fuertes dolores neurológicos y fallas orgánicas, señales que en su momento no tuvieron una causa plenamente esclarecida y que ahora vuelven a ser analizadas por los investigadores.

Aunque la mujer había superado años atrás un cáncer de seno, la Fiscalía considera necesario revisar si su fallecimiento pudo estar asociado a una posible intoxicación con talio, sustancia que hoy centra la investigación por la muerte de las niñas. Para ello, el ente acusador evalúa documentos médicos, testimonios y otros elementos probatorios.

La reapertura del expediente se da en el marco del proceso penal que involucra a Zulma Guzmán, señalada de enviar el alimento contaminado. Las autoridades buscan determinar si existe un patrón previo de hechos similares y si el caso tendría un alcance mayor al inicialmente conocido.

Por ahora, la Fiscalía avanza en nuevas diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Alicia Graham Sardi y definir si su muerte puede ser incorporada formalmente dentro del proceso judicial en curso.

¿Qué pasó con Zulma Guzmán?

Zulma Guzmán desapareció del radar público poco después de que se conociera la muerte de dos niñas por envenenamiento con talio en Bogotá. Días más tarde, fue rescatada de un río de Reino Unido, país al que había viajado antes de que el caso tomara dimensión nacional.

En territorio británico, Guzmán fue rescatada de un río y trasladada a un centro médico, donde permanece bajo atención hospitalaria. Ese episodio marcó un punto clave en el proceso judicial, ya que desde entonces su situación de salud frenó el avance de la extradición solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

La extradición de la mujer se encuentra en trámite y depende de evaluaciones médicas y decisiones judiciales de las autoridades del Reino Unido, que deben determinar si está en condiciones de ser entregada a Colombia para comparecer ante la justicia.

