En medio de la temporada de fin de año, cuando las reuniones familiares y los viajes aumentan, la influenza estacional vuelve a ser un tema de preocupación para la salud pública en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Llegó gripe H3N2 a América Latina y dicen cuáles son los síntomas: tapabocas, ideal para evitarla)

Los subtipos A(H1N1) y A(H3N2) del virus de la influenza tipo A, responsables de la mayoría de las epidemias anuales, comenzaron a circular en el país, según reportes del Instituto Nacional de Salud (INS).

Aunque muchas personas tienden a confundirlos o a pensar que se trata del mismo virus, lo cierto es que son subtipos diferentes, con comportamientos similares, pero con algunas variaciones en la intensidad de los síntomas y en los grupos poblacionales que pueden verse más afectados.

¿Qué son los virus A(H1N1) y A(H3N2)?

Tanto el A(H1N1) como el A(H3N2) son subtipos del virus de la influenza A. La diferencia entre ellos radica en las proteínas de su superficie —hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N)—, que influyen en la forma como el virus se propaga y cómo responde el sistema inmunológico.

El virus A(H1N1) es ampliamente conocido por haber causado la pandemia de gripe en 2009. Luego de ese evento global, este subtipo pasó a formar parte de los virus de influenza estacional que circulan cada año. Por su parte, el A(H3N2) también ha sido identificado durante décadas y suele predominar en algunas temporadas de influenza.

Principales síntomas del virus A(H1N1)

Los síntomas del virus A(H1N1) suelen aparecer de forma repentina y pueden variar de leves a moderados, aunque en algunos casos se presentan complicaciones. Entre los signos más frecuentes, mencionados por la Clínica Mayo, se encuentran:

Fiebre, pero no siempre.

Dolor en los músculos.

Escalofríos y sudoración.

Tos seca y persistente.

Dolor de garganta.

Congestión o goteo nasal.

Ojos rojos y llorosos.

Dolor en el ojo.

Dolores en el cuerpo.

Dolor de cabeza.

Cansancio y debilidad.

Diarrea.

Este subtipo puede afectar a personas de todas las edades, aunque históricamente se ha observado que niños, jóvenes y adultos jóvenes presentan una mayor tasa de contagio. Personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y adultos mayores pueden desarrollar cuadros más complejos.

Síntomas más comunes del virus A(H3N2)

El virus A(H3N2) provoca síntomas muy similares a los del A(H1N1), lo que dificulta distinguirlos sin una prueba de laboratorio. No obstante, se ha descrito que este subtipo puede causar cuadros más fuertes en ciertos grupos, especialmente en adultos mayores.

Entre los síntomas más frecuentes, mencionados por la cadena de hospitales CARE Hospitals, se encuentran:

Fiebre alta y prolongada

Tos intensa

Dolor de garganta

Congestión nasal marcada

Dolor muscular y articular

Fatiga severa

Malestar general

Dolor de cabeza persistente

En personas mayores de 60 años, el A(H3N2) se ha asociado con un mayor riesgo de complicaciones respiratorias como neumonía, lo que aumenta la probabilidad de hospitalización si no se recibe atención oportuna.

Importancia de reconocer los síntomas

Identificar los síntomas de la influenza A(H1N1) y A(H3N2) es clave para buscar atención médica a tiempo, especialmente en personas con factores de riesgo. Aunque muchos casos se resuelven con reposo y manejo de síntomas, la fiebre persistente, la dificultad para respirar o el deterioro rápido del estado general deben ser señales de alerta.

Los expertos recomiendan no automedicarse y acudir a un profesional de la salud para una evaluación adecuada, ya que solo mediante pruebas diagnósticas es posible confirmar el subtipo del virus.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.