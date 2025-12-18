En Colombia se encuentra en circulación el virus de la influenza A(H3N2), según informaron el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Las entidades explicaron que este comportamiento es habitual en esta época del año, debido a los cambios climáticos y al incremento de viajes tanto al interior como al exterior del país, factores que facilitan la propagación de infecciones respiratorias.

Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó que la ciudad dispone de 200 puntos de vacunación contra la influenza, a los cuales pueden acudir los ciudadanos para aplicarse la dosis de manera gratuita. La medida busca prevenir contagios y complicaciones asociadas al virus, especialmente en personas que tienen planeado viajar durante la temporada de vacaciones. Estos son los puntos por localidad:

En la localidad de Usaquén son 27 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Chapinero son 19 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad Santa Fe son 3 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de San Cristóbal son 9 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Bosa son 14 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Kennedy son 25 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Fontibón son 15 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Engativá son 20 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Suba son 26 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Barrios Unidos son 15 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Teusaquillo son 8 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Los Mártires es un punto que funciona de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Antonio Nariño son 7 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Puente Aranda son 12 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Rafael Uribe Uribe son 9 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Ciudad Bolívar son 9 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Sumapaz es un punto que funciona de lunes a domingo en horarios de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Usme son 3 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

En la localidad de Tunjuelito son 4 puntos que funcionan de lunes a domingo en horarios que van desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. (haga clic acá para ver los centros de vacunación).

¿Qué vacuna sirve contra el H3N2?

La vacuna que protege contra el virus H3N2 es la vacuna contra la influenza, según explicó el Ministerio de Salud. Este biológico incluye tres cepas del virus y su composición se ajusta cada año con el fin de ofrecer protección frente a las variantes que circulan con mayor frecuencia, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur.

En Colombia se aplica la vacuna recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual puede corresponder a la formulación del hemisferio norte o del sur, de acuerdo con las cepas que estén presentes en el país. El Ministerio indicó que la inmunogenicidad de la vacuna oscila entre el 70 % y el 80 %, y que su efecto protector tiene una duración inferior a un año.

¿Cuáles son los síntomas del H3N2?

El virus de la influenza A(H3N2) presenta síntomas muy similares a los del A(H1N1), por lo que su identificación precisa requiere pruebas de laboratorio; sin embargo, este subtipo puede generar cuadros más fuertes en algunos grupos poblacionales, en especial en adultos mayores, según reportes médicos. De acuerdo con la cadena de hospitales CARE Hospitals, entre los síntomas más frecuentes asociados al H3N2 se encuentran fiebre alta, tos persistente, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolor muscular y corporal, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga intensa y, en algunos casos, náuseas o vómito, manifestaciones que pueden variar en intensidad según la edad y el estado de salud de cada persona.

