El aumento de casos de infecciones respiratorias asociadas al virus de influenza A(H3N2), conocido popularmente como ‘supergripa’, encendió las alertas entre autoridades de salud y expertos en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (CRCSCB), esta variante de la influenza se transmite con facilidad y puede provocar complicaciones, especialmente en personas que hacen parte de los grupos de mayor riesgo, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención y a completar el esquema de vacunación.

Cómo se contagia la ‘Supergripa’

La denominada ‘supergripa’ corresponde a la circulación del virus de influenza A(H3N2), el cual se propaga a través de microgotas respiratorias al toser, estornudar, hablar o por contacto con superficies contaminadas. Aunque en muchos casos los síntomas pueden ser leves, la CRCSCB advierte que este virus puede ocasionar cuadros respiratorios más severos.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, fatiga y, en algunos casos, dificultad para respirar, lo que incrementa el riesgo de complicaciones en poblaciones vulnerables.

Ante este escenario, la Cruz Roja reiteró que la vacunación anual contra la influenza es la principal herramienta de protección para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones graves.

Vacunas contra la ‘Supergripa’

La entidad explicó que esta medida es especialmente recomendada para niños y niñas menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres en embarazo y personas con enfermedades crónicas o condiciones que afecten el sistema inmunológico.

No obstante, la CRCSCB señaló que cualquier persona puede vacunarse como medida de protección, en especial quienes trabajan o estudian en entornos con alta concentración de personas.

Vacunación en Bogotá contra la ‘Supergripa’

Actualmente, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá cuenta con disponibilidad de la vacuna contra la influenza en sus puntos de vacunación ubicados en los centros comerciales Plaza de las Américas, Andino y Unicentro, así como en las centrales de urgencias S.A.M.U. Avenida 68, S.A.M.U. Calle 134 y S.A.M.U. Alquería.

También está habilitado el punto de vacunación en la Clínica Universidad de La Sabana, que presta servicio a habitantes de Chía y municipios de la Sabana Centro.

