El término ‘supergripa’ se ha vuelto cada vez más frecuente en conversaciones, consultas médicas y redes sociales, especialmente en medio de la temporada de lluvias que atraviesa Colombia. Aunque su nombre despierta alarma, los expertos coinciden en que no se trata de una enfermedad nueva ni de un virus desconocido, sino de un aumento de casos de influenza y otras infecciones respiratorias que suelen intensificarse cuando el clima se vuelve más frío y húmedo.

Así lo explicó Gabriel Jaime Maya Vasco, epidemiólogo y docente de la Universidad de Medellín, quien en diálogo con El Tiempo señaló que este comportamiento está directamente relacionado con las condiciones atmosféricas actuales.

Según el especialista, las lluvias persistentes y el descenso de las temperaturas favorecen la supervivencia de los virus respiratorios y facilitan su transmisión entre la población. “Estos cambios climáticos crean un ambiente ideal para que distintos tipos y subtipos de virus circulen con mayor facilidad”, indicó.

El aumento de cuadros gripales y síntomas respiratorios no se limita a una sola zona del país. En municipios de Antioquia, como Rionegro, se ha registrado un mayor número de consultas médicas por afecciones respiratorias, una situación que, de acuerdo con los expertos, responde a un patrón que suele repetirse durante las temporadas lluviosas.

Este comportamiento ha sido advertido en varias ocasiones por organismos internacionales. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han señalado que los periodos de alta humedad y bajas temperaturas suelen estar acompañados por un repunte de enfermedades respiratorias agudas, razón por la cual insisten en reforzar las medidas de prevención en estos momentos del año.

Aunque el incremento de casos es evidente, Maya Vasco fue enfático en aclarar que la declaratoria de alertas sanitarias no depende de los reportes académicos ni de la percepción ciudadana. “Hay un aumento de infecciones respiratorias, pero únicamente las secretarías de Salud municipales y departamentales están facultadas para anunciar alertas o emergencias”, explicó, al tiempo que pidió evitar conclusiones apresuradas.

Frente a este escenario, el llamado principal de los expertos está enfocado en el autocuidado. Medidas como el lavado frecuente de manos, la correcta ventilación de espacios cerrados y el uso de tapabocas —especialmente en personas con síntomas— siguen siendo herramientas clave para reducir la propagación de los virus.

Además, se recomienda evitar aglomeraciones, limitar el contacto con personas enfermas y, en el ámbito laboral, evaluar alternativas como el teletrabajo cuando sea posible. Estas acciones, según los especialistas, pueden marcar una diferencia importante en la contención de los contagios.

“La prevención sigue siendo la mejor estrategia en salud”, recalcó el epidemiólogo, al insistir en la responsabilidad individual y colectiva durante esta temporada climática. Desde la Universidad de Medellín también se hizo un llamado a la ciudadanía para informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con el fin de evitar desinformación y alarmas innecesarias.

Mientras continúan las lluvias y el clima frío, los expertos advierten que este tipo de infecciones respiratorias seguirá presente, por lo que mantener hábitos de cuidado será clave para proteger la salud pública en Antioquia y el resto del país.

