El inesperado paso atrás del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, que este jueves 4 de junio anunció la cancelación definitiva de la recolección de firmas y el retiro del proyecto, dejó un espeso manto de dudas en el ambiente político colombiano. Más allá del evidente recalculo estratégico de la izquierda, la gran pregunta que empezó a rondar en los pasillos de la opinión pública fue directa al bolsillo: ¿Qué pasó con el dinero que ya se había recaudado?

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Ante la incertidumbre, el diario El Tiempo contactó en la mañana de este jueves a Armando Wouriyú Valbuena, miembro principal y firmante del comité, quien tuvo que dar explicaciones urgentes sobre los fondos y responder si la orden de recular vino directamente desde la Casa de Nariño.

Una de las respuestas más picantes de Wouriyú se dio cuando el medio de comunicación le indagó directamente si el freno de mano al proyecto de la Constituyente obedecía a un mandato o una sugerencia directa de Gustavo Petro. El líder indígena y promotor no se guardó nada y marcó una fuerte línea de distancia con el jefe de Estado:

Según explicó el vocero, la drástica decisión de retirar la propuesta —que estaba radicada ante la Registraduría Nacional desde finales de noviembre pasado— se tomó tras evaluar la coyuntura nacional y el momento político. Wouriyú admitió que al comité le llamó poderosamente la atención la propuesta del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien viene promoviendo un “Gran Acuerdo Nacional” con diferentes sectores para resguardar los derechos de la sociedad, por lo que prefirieron sumarse a ese camino.

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El misterio más grande gira en torno a las finanzas de la campaña. Tras meses de pedir donaciones públicas a través de la cuenta compartida por el propio Petro, Wouriyú sorprendió al admitir que el dinero recaudado no estuvo ni cerca de la multimillonaria meta inicial.

Fondos gastados: el líder del comité explicó que el dinero recolectado fue “ínfimo” y aseguró que ya se utilizó en su totalidad para costear los gastos logísticos de las jornadas de firmas en las distintas ciudades del país.

Cuentas en el aire: al ser consultado por la cifra exacta recaudada y el número de firmas que alcanzaron a registrar en las calles, Wouriyú dejó fríos a muchos al confesar que no tiene el dato de cuánta plata entró a su cuenta ni cuántas planillas se llenaron.

Bajo la lupa: respecto a si estos recursos contaron con algún tipo de auditoría, señaló que radicaron un documento ante la Registraduría Nacional para solicitar el acompañamiento formal en este procedimiento.

El siguiente paso del comité será radicar formalmente el retiro del proyecto ante la Registraduría, donde la iniciativa reposaba desde finales de noviembre del año pasado, cerrando así un polémico capítulo electoral.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.