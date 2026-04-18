La muerte de Carlo Fabián Vallejo Mora, esposo de la periodista Érika Fontalvo y reconocido cirujano vascular, conmocionó al país. Su fallecimiento, ocurrido el 16 de abril de 2026 en Bogotá, está relacionado con las secuelas de un grave accidente que sufrió el 22 de enero de 2022 mientras practicaba ciclismo en la Vía al Mar, en el Atlántico, cuando fue embestido por un vehículo.

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El impacto le provocó severos traumas craneales que lo mantuvieron en cuidados intensivos durante dos semanas y dejaron afectaciones neurológicas permanentes.

Aunque logró sobrevivir y avanzar en un exigente proceso de rehabilitación, durante los años siguientes enfrentó constantes complicaciones, entre ellas episodios convulsivos.

Según las primeras versiones, una de estas crisis habría desencadenado su muerte, poniendo fin a un prolongado periodo de lucha por su salud que fue destacado por su familia como un ejemplo de resiliencia y fortaleza.

Sentido mensaje de Érika Fontalvo en redes

El texto de Fontalvo es un mensaje de despedida y gratitud tras la muerte de su esposo, Carlo, en el que se resalta la fe, el amor y la fortaleza familiar. Ella agradece a Dios por la vida compartida con él, marcada por momentos, sueños y luchas en común.

Señala que, aunque su partida responde a la voluntad divina, también hubo un tiempo adicional que fue un verdadero milagro, pues Carlo logró sobrevivir a un grave accidente vial en 2022 gracias al trabajo de profesionales de la salud y a su propia determinación.

Durante esos años, Carlo demostró una gran valentía y un profundo amor por su familia, lo que lo impulsó a seguir adelante pese a las dificultades. Fontalvo destaca que dejó importantes enseñanzas, experiencias y un legado que perdurará en el tiempo. Recuerda las distintas etapas compartidas como pareja, padres y familia, siempre unidos por el respeto, la lealtad y el amor.

Aunque reconoce que será difícil continuar sin su presencia física, la periodista expresa la convicción de que su cuidado y guía permanecerán. Finalmente, agradece las muestras de solidaridad recibidas y reafirma la importancia de la unión familiar para seguir adelante con fe y fortaleza.

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