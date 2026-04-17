El gremio médico y el mundo del periodismo en Colombia lamentan la partida del reconocido cirujano vascular Carlo Fabián Vallejo Mora, esposo de la destacada periodista y directora de El Heraldo, Érika Fontalvo. El fallecimiento fue confirmado este 16 de abril de 2026 en la ciudad de Bogotá, ciudad donde el especialista desarrollaba su exitosa carrera profesional.

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La muerte de Vallejo Mora estaría relacionada con complicaciones derivadas de un grave accidente de tránsito ocurrido el 22 de enero de 2022. En aquel entonces, mientras practicaba ciclismo en la Vía al Mar (Atlántico), fue arrollado por un vehículo. Tras permanecer 14 días en cuidados intensivos con traumas craneales severos, el médico logró sobrevivir, pero quedó con secuelas como episodios convulsivos, uno de los cuales habría apagado su vida en las últimas horas.

Carlo Vallejo no solo era conocido por ser el compañero de vida de Fontalvo, sino por su brillante trayectoria como cirujano vascular, experto en enfermedades de la aorta y patologías venosas complejas. Su cuñada, Roxy Fontalvo, fue de las primeras en rendirle tributo: “Así te quiero recordar siempre, compadre… feliz, alegre, con ganas de vivir la vida, estudioso y riguroso en tu arte”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Érika Fontalvo compartió un sentido mensaje a través de sus historias de Instagram, publicando una fotografía de su esposo junto a sus dos hijos con la frase: “El amor vence el dolor y el miedo. Dios nos bendice”. La comunidad periodística y política del país ha volcado sus mensajes de solidaridad hacia la comunicadora barranquillera.

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El siniestro que marcó el inicio de su lucha ocurrió hace cuatro años a la altura de Playa Mendoza. Vallejo fue impactado por un vehículo mientras cumplía con su rutina deportiva dominical. Desde ese momento, el cirujano se sometió a intensas terapias de recuperación en Bogotá, demostrando una voluntad inquebrantable por retomar su vida y su profesión pese a las graves lesiones sufridas.

Las exequias de Carlo Vallejo Mora se cumplen este viernes 17 de abril en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. Sus honras fúnebres están programadas entre las 3:00 p. m. y las 3:45 p. m. en la capilla principal del camposanto.

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