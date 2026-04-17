El clima político en Colombia alcanzó un punto de máxima tensión este viernes tras las graves denuncias del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de sus canales oficiales, el líder del Centro Democrático lanzó una “máxima alerta” nacional al revelar un presunto plan criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra la vida de la candidata presidencial Paloma Valencia.

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Según Uribe, la información provendría de interlocutores de la propia organización guerrillera, quienes habrían señalado a los cabecillas ‘Pablito Arauca’ y ‘Antonio García’ como los cerebros detrás de este eventual intento de magnicidio. La denuncia surge apenas días después de que circulara en redes sociales una imagen de una corona fúnebre con el rostro de la senadora y el mensaje: “Descansa en paz, Paloma Valencia”.

Uribe no se limitó a la denuncia del atentado, sino que vinculó este hecho con el panorama electoral de 2026. Aseguró que, según sus fuentes, el grupo ilegal estaría promoviendo activamente el voto en favor de Iván Cepeda para que este gane la Presidencia en primera vuelta.

“La paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”, sentenció el exmandatario, haciendo un paralelo histórico con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en 1995.

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Desde el partido Centro Democrático, la colectividad cerró filas en torno a su candidata y calificó las amenazas como una “barbarie contra la democracia”. En un comunicado oficial, el partido exigió garantías de seguridad al Gobierno Nacional y rechazó el uso de la muerte como herramienta de intimidación política.

“Esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”, resaltó el partido, refiriéndose a las publicaciones en redes sociales que han servido como preludio a estas amenazas directas.

Por ahora, ni el Gobierno del presidente Petro ni el candidato Iván Cepeda se han pronunciado sobre estos señalamientos que, de confirmarse, pondrían en jaque la transparencia y seguridad de los comicios que se avecinan.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.