Una declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a señalar al presidente Gustavo Petro en medio de una reacción a las críticas del mandatario contra su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

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En un nuevo pronunciamiento, Uribe aseguró que es “más peligroso” trabajar con Petro y con el senador Iván Cepeda Castro que con Idi Amin, el exdictador de Uganda. Incluso, el exjefe de Estado recordó señalamientos históricos sobre ese régimen, mencionando prácticas violentas atribuidas a ese gobierno, lo que elevó aún más la tensión del comentario.

Idi Amin, conocido como el “carnicero de Uganda”, lideró un periodo marcado por la violencia entre 1971 y 1979, en el que murieron cientos de miles de personas. Esa referencia fue la base del ataque de Uribe, que buscó cuestionar la actitud del actual mandatario frente a sus antiguos funcionarios y aliados políticos.

En medio de su pronunciamiento, Uribe también salió en defensa de José Antonio Ocampo, a quien calificó como un académico respetable y transparente. El exmandatario cuestionó que ahora esté enfrentado con Petro, pese a haber liderado una reforma tributaria clave durante el inicio del actual Gobierno.

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La reacción de Uribe se dio después de un fuerte mensaje publicado por Petro, en el que criticó a Ocampo por respaldar una carta firmada por más de 300 economistas y exfuncionarios. En ese documento se cuestiona la relación del Gobierno con el Banco de la República y se advierte sobre decisiones económicas recientes.

Petro responsabilizó a su exministro por el déficit fiscal, mencionando decisiones relacionadas con subsidios a combustibles y cuestionando su manejo económico. El presidente incluso admitió haberse equivocado al confiar en Ocampo, usando palabras contundentes que avivaron la controversia política.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.