La tragedia en las carreteras de Cundinamarca toma un tinte mucho más oscuro. Tras la inspección inicial en el kilómetro 40 de la vía Bogotá–Ubaté, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, junto con el gobernador Jorge Emilio Rey, confirmaron los detalles técnicos y el saldo mortal del grave accidente registrado en el peaje Casablanca, en jurisdicción de Cogua.

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Lo que inició como un reporte de incendio terminó siendo una colisión múltiple de proporciones devastadoras. Según las autoridades, el vehículo de carga pesada involucrado —un tractocamión que transportaba leche— sufrió una falla mecánica crítica que desencadenó el caos en el punto de recaudo.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles en Blu Radio sobre la dinámica del siniestro que mantiene conmocionado al departamento. “Un tractocamión que llevaba leche pierde los frenos, llega al sitio del peaje y 6 vehículos están haciendo fila para pagar, colisiona con estos vehículos y con una motocicleta”, explicó el mandatario.

El impacto fue de tal magnitud que se desató un incendio de grandes proporciones que consumió ocho vehículos en total, incluyendo la pesada máquina de carga. “Estamos adelantando inspección y la vía estará cerrada por las próximas horas, por lo que recomendamos que se tomen vías alternas”, enfatizó Rey.

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Lamentablemente, el balance inicial de heridos se transformó en una tragedia con pérdida de vidas humanas. Las autoridades confirmaron que dos personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que otras 19 resultaron heridas con lesiones de diversa gravedad.

Para la atención de la emergencia, se activó un robusto esquema de salud coordinado por el CRUE Cundinamarca, desplazando al menos 11 ambulancias que remitieron a los afectados a centros asistenciales cercanos. En el sitio, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua, con apoyo de bomberos de Zipaquirá, lideraron las arduas labores para extinguir las llamas que amenazaban con extenderse a la infraestructura del peaje.

A esta hora, la Policía de Tránsito y personal de la concesión vial mantienen el paso completamente restringido. Las labores de remoción de los ocho vehículos incinerados y la limpieza de la capa asfáltica (afectada por el combustible y la carga de leche) tardarán varias horas.

Se recomienda a los conductores que viajan hacia el norte de Cundinamarca o hacia el departamento de Boyacá tomar rutas alternas por la vía Zipaquirá-Briceño o desviarse por sectores aledaños para evitar el monumental trancón que se registra desde las primeras horas de este miércoles primero de abril.

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