Una mañana de terror se vive en las carreteras de Cundinamarca. En la madrugada de este miércoles 1 de abril, una emergencia de grandes proporciones se registró en el peaje de Casablanca, ubicado en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté, luego de que una tractomula, aparentemente sin frenos, causara un choque múltiple que terminó en una fuerte explosión.

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De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de tránsito, el pesado vehículo de carga perdió el control justo antes de llegar a las casetas del peaje, arrollando a su paso a siete vehículos que se encontraban haciendo fila para el pago. El impacto fue tan violento que varios de los automotores terminaron envueltos en llamas, generando una columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Saldo de víctimas y atención de emergencia

Hasta el momento, el balance entregado por los organismos de socorro es alarmante: 19 personas resultaron heridas con diferentes niveles de gravedad. Ante la magnitud de la tragedia, se han desplazado al punto 11 ambulancias de los municipios cercanos para remitir a los lesionados a centros asistenciales de Zipaquirá y Ubaté.

Cuerpos de Bomberos de la región trabajan intensamente para controlar el incendio, ya que el riesgo de nuevas explosiones por el combustible de los vehículos involucrados mantiene la zona acordonada. “Se trataría de un accidente derivado de una falla mecánica, pero estamos en plena atención de la vida”, indicaron fuentes de socorro en el lugar.

Caos en la movilidad hacia el norte de Cundinamarca

La vía Zipaquirá-Ubaté se encuentra cerrada totalmente en ambos sentidos a la altura del peaje de Casablanca. Las autoridades recomiendan a los viajeros tomar rutas alternas, ya que las labores de remoción de escombros y la investigación técnica del accidente podrían tardar varias horas.

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