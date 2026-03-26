Un impactante hecho ocurrido en Norte de Santander ha causado conmoción en redes sociales, luego de que un motociclista se salvara por centímetros de ser arrollado por un vehículo que terminó completamente incinerado después de un fuerte accidente.

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De acuerdo con información que circula en redes, el hecho se registró el pasado lunes festivo 23 de marzo en la vía que conecta a Pamplona con Cúcuta. En el video se observa a un motociclista detenido a un costado de la carretera orinando, sin imaginar el peligro inminente.

Segundos después, un vehículo particular pierde el control y se sale de la vía, estrellándose violentamente a escasos centímetros del hombre, al parecer al chocar con un muro de un canal de agua.

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Después del fuerte choque, el automóvil se incendió, creando una escena aún más dramática. Las llamas consumieron rápidamente el vehículo, mientras el motociclista, visiblemente sorprendido, logra reaccionar y alejarse del lugar.

Acá, las imágenes en cuestión:

#MILAGRO. Entre Pamplona y Cúcuta, un motociclista que “regaba mi arbolito” a un lado de la vía, se salvó por poco de ser arrollado por un veh/particular que terminó incinerado tras un accidente ocurrido el pasado lunes festivo 23MAR. En el siniestro resultó una persona sin vida. pic.twitter.com/FPVhwwgdlj — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 26, 2026

Aunque el motociclista salió ileso del incidente, versiones preliminares indican que, al parecer, una persona habría fallecido como consecuencia del accidente, posiblemente el conductor del automotor.

Sin embargo, hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el choque.

Las autoridades no han entregado un reporte completo del caso, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezcan las causas del siniestro y se confirme el número de personas afectadas.

El video ha causado todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes no han dudado en calificar el hecho como un verdadero “milagro”. Muchos coinciden en que la coincidencia del momento —estar justo detrás de ese muro— fue lo que le salvó la vida al motociclista.

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