Un nuevo hecho de intolerancia sacude a la capital de Norte de Santander. En video quedó registrado el momento en que un motociclista, que infringía las normas de movilidad, atacó físicamente a un funcionario que forma parte de los programas de inclusión de la Alcaldía.

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El incidente se registró el pasado martes 17 de marzo en las calles de Cúcuta. Según el reporte oficial, el altercado inició cuando un ciudadano, que se desplazaba en una motocicleta con un acompañante masculino —conducta que actualmente está prohibida en la ciudad—, fue requerido por las autoridades de tránsito.

En lugar de atender el procedimiento, el conductor descendió del vehículo y arremetió contra el uniformado.

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La gravedad del ataque no solo radica en la agresión a la autoridad, sino en la condición de vulnerabilidad de la víctima. El agente agredido es un civil que hace parte de los proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad de la administración local.

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El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, se pronunció con firmeza a través de sus redes sociales, revelando detalles sobre la historia de vida del funcionario:

“Si ustedes ven, ese es un muchacho que hace parte de la inclusión que tiene la alcaldía a personas en condición de discapacidad. Pisó una mina quiebra pata y hoy no tiene una pierna. Si ustedes lo ven, cuando él [el agresor] muy machito le está tratando de pegar, el pobre muchacho trata de sostenerse de pie”, detalló el mandatario en Instagram.

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Las imágenes, que se han vuelto virales, muestran cómo el agente intenta mantener el equilibrio mientras recibe los impactos. Ante esto, el mandatario regional aseguró que no habrá impunidad:

Denuncia formal: la Alcaldía llevará el caso ante las instancias judiciales.

Respeto a la autoridad: se busca sentar un precedente sobre el trato a los servidores públicos.

Seguimiento: el alcalde enfatizó: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A los funcionarios públicos se les respeta”.

Las autoridades informaron que el responsable ya está plenamente identificado y será sometido a procesos judiciales, aunque su captura no ha sido confirmada de manera oficial.

¿Cuál es la sanción por agredir a un agente de tránsito en Colombia?

En Colombia, la intolerancia en las vías frente a los controles de movilidad conlleva repercusiones legales que van mucho más allá de una simple infracción administrativa. Agredir física o verbalmente a un agente de tránsito es considerado un delito tipificado como “Violencia contra servidor público“, el cual acarrea consecuencias penales severas.

De acuerdo con el Código Penal, quien incurra en esta conducta puede enfrentar una pena de 4 a 8 años de prisión, los cuales no son excarcelables. No obstante, dependiendo de la gravedad de las lesiones o las circunstancias de la agresión, la condena podría extenderse hasta los 13 años de cárcel.

En el ámbito administrativo, los ciudadanos que falten al respeto o agredan a la autoridad se exponen a un comparendo tipo 3 del Código Nacional de Policía. Para este 2026, el valor de la multa es el siguiente:

Costo aproximado: 466.908 pesos .

. Equivalencia: 8 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Las autoridades reiteran que el respeto a la autoridad es obligatorio y que cualquier agresión será judicializada de inmediato por la Fiscalía General de la Nación.

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