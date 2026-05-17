Nuevos detalles del preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, señalado cabecilla de la organización criminal responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay, desataron polémica por los beneficios contemplados dentro de la negociación.

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Según reveló Semana, el acuerdo establece una condena de 26 años de prisión para alias ‘El Costeño’, además de compromisos adicionales como un acto público de perdón dirigido a la familia del senador y a la sociedad colombiana.

Uno de los aspectos que más controversia generó fue la interpretación de la Fiscalía sobre la actitud del procesado. En el documento conocido por el medio citado, el ente investigador asegura que aceptar los cargos permitiría evidenciar un supuesto arrepentimiento por parte del señalado criminal.

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“La actitud del ciudadano, de aceptar su responsabilidad, se puede considerar colaborativa con la administración de justicia, pues permite visualizar el arrepentimiento frente al daño causado”, se lee en el preacuerdo revelado por Semana. Además, el texto señala que alias ‘El Costeño’ deberá pedir perdón públicamente ante un juez.

Las revelaciones también indican que la familia de Miguel Uribe Turbay cuestiona la necesidad de la negociación, debido a que otros implicados en el crimen ya habrían aceptado colaborar con la justicia y declarar en contra de Elder José Arteaga, lo que supuestamente permitiría obtener una condena sin necesidad de un acuerdo.

Pese a la controversia, la Fiscalía General de la Nación defendió el preacuerdo y aseguró que cumple con todos los estándares legales y las garantías para las víctimas. El ente acusador sostiene que la negociación busca acelerar la condena, evitar un desgaste judicial y garantizar verdad y reparación dentro del proceso.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.