Lo que pretendía ser un viaje de descanso para un hombre de 37 años terminó en un centro carcelario. Las autoridades confirmaron la captura de un sujeto en el municipio de Melgar (Tolima), momentos después de que este disfrutara de una tarde de sol y piscina en un centro vacacional de la zona.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, el operativo de verificación de antecedentes permitió identificar que el individuo, procedente de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, tenía una orden de captura vigente. El requerimiento judicial fue expedido por el Juzgado 22 de ejecución de penas de medidas de seguridad de Bogotá.

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Según informó Noticias Caracol, el capturado debe responder por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como de accesorios, partes y municiones. A pesar de haber intentado pasar desapercibido entre los turistas del municipio, el hombre fue interceptado justo después de salir del agua.

Tras la legalización de su captura y el respectivo proceso de reseña, el sujeto fue puesto bajo custodia de la autoridad judicial solicitante. Finalmente, fue trasladado a un centro carcelario para dar cumplimiento a la condena que tenía pendiente con la justicia colombiana.

¿Cuántos años de cárcel dan por porte ilegal de armas en Colombia?

En Colombia, el marco legal frente a la tenencia y transporte de armamento es estricto. De acuerdo con el artículo 365 del Código Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011, las personas que incurran en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos sin el permiso de la autoridad competente, enfrentan severas sanciones judiciales.

La normativa vigente establece que la pena de prisión para quienes no cuenten con el salvoconducto oficial oscila entre los nueve y los doce años. Esta medida busca reducir los índices de criminalidad y controlar la circulación de elementos bélicos en el territorio nacional.

Es importante recordar que la sanción se aplica de manera directa al comprobarse la ausencia del permiso emitido por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, independientemente del uso que se le pretenda dar al artefacto.

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