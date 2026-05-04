Una operación conjunta entre la Gobernación del Meta, el Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Colombia permitió frustrar un posible atentado contra transportadores en vías del departamento. El procedimiento se llevó a cabo en zona rural de Puerto Rico, donde fueron capturados dos presuntos integrantes del frente ‘Iván Merchán’, grupo residual de las disidencias de las Farc.

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De acuerdo con la información oficial, la acción se desarrolló en el sector Tres Esquinas, vereda Sausalito, gracias a labores de inteligencia y al fortalecimiento de las estrategias de seguridad adoptadas recientemente. Las autoridades señalaron que los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia portando armas de fuego y otros elementos que serían utilizados para cometer acciones delictivas.

(Vea también: Petro menciona origen de explosivos del atentado en Cauca y apunta a posible conexión con Ecuador)

Durante el operativo se incautaron una pistola, munición, dispositivos móviles, dinero en efectivo y combustible, entre otros objetos que ahora son analizados por los investigadores. Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia y deberán responder por delitos relacionados con el porte y tráfico ilegal de armas.

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Según la Secretaría de Gobierno del Meta, los sospechosos tendrían órdenes de ejecutar un atentado terrorista que incluía la quema de camiones, especialmente del sector palmero, en hechos similares a ataques registrados en Cauca la semana pasada Esta información fue clave para activar la operación y evitar una posible tragedia.

Las autoridades destacaron que este resultado también fue posible gracias al programa de recompensas, que ha incentivado la colaboración ciudadana y el suministro de información oportuna. La gobernadora Rafaela Cortés Zambrano aseguró que la articulación entre instituciones y comunidad ha sido fundamental para anticiparse a este tipo de amenazas.

Frustramos un atentado contra transportadores en el Meta. En medio del contexto nacional de ataques, capturamos en Puerto Rico a dos presuntos integrantes del Frente “Iván Merchán”, que planeaban un hecho similar a los ocurridos en el Cauca. Gracias a la inteligencia, la Fuerza… pic.twitter.com/oYOPcTpLhE — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) April 30, 2026

Finalmente, desde el Gobierno departamental reiteraron que se mantendrá el estado de alerta máxima y el despliegue de operativos en la región. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso y contribuir a la seguridad de los transportadores y de toda la población del Meta.

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