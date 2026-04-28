Un nuevo atentado con carro bomba se registró en el suroccidente del país en la noche del martes 28 de abril, en hechos ocurridos sobre la vía Panamericana, a la altura de Cachimbal, en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao (Cauca). La explosión volvió a encender las alertas por la situación de orden público en esta región.

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La magnitud de la detonación obligó a cerrar completamente el corredor vial que conecta a Cali con Popayán, uno de los ejes más importantes para la movilidad en el departamento. La interrupción del tránsito ha afectado a transportadores, viajeros y comunidades que dependen de esta ruta para sus actividades cotidianas.

Este nuevo hecho en Mondomo ha sido catalogado de alta gravedad, lo que llevó a activar protocolos de emergencia y a reforzar la presencia de la fuerza pública en la zona. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los responsables de este nuevo ataque.

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Nuevamente se registró un atentado con explosivos en el sector de La Agustina, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. El artefacto fue detonado al paso de un tractocamión. A esta hora, varios vehículos se encuentran represados en la vía Panamericana pic.twitter.com/SWI9kNhkoI — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 28, 2026

El cierre de la carretera también despierta preocupación por las consecuencias económicas y sociales que implica la interrupción de este corredor estratégico, clave para el transporte de mercancías y el tránsito de pasajeros entre el sur y el suroccidente del país.

Cabe mencionar que este atentado se suma a otros episodios recientes que evidencian un recrudecimiento de la violencia en el Cauca, en un contexto marcado por tensiones de orden público y disputas entre grupos armados ilegales en la región.

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Ya las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ reconocieron su responsabilidad en el atentado ocurrido días atrás en la vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, que dejó 20 muertos. En un comunicado, el grupo armado aseguró que la acción hacía parte de una operación en el marco del conflicto, pero afirmó que el resultado fue un “error táctico” con “efectos colaterales” que no pudieron controlar, por lo que ofrecieron condolencias a las víctimas y sus familias, al tiempo que insistieron en que el hecho no habría sido premeditado contra la población civil.

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