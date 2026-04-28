Gustavo Petro sorprendió al dar a conocer, en plena alocución presidencial, lo que serían pantallazos de un chat que, según explicó, evidenciaría una presunta red de sobornos dentro del sistema de salud en Colombia.

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(Vea también: Muy sonriente, Daniel Quintero estuvo en la ‘primera línea’ de la alocución de Petro)

Durante una intervención pública, el mandatario expuso el contenido de un mensaje enviado a Daniel Quiero, nuevo superintendente de Salud, en el que una IPS le habría ofrecido dinero a cambio de agilizar pagos.

El mandatario utilizó este caso para cuestionar el funcionamiento de las EPS, señalando que las deudas de estas entidades agudizan la crisis del sistema de salud en Colombia, aunque el 80 % de la mora corresponde a las intervenidas por el Gobierno, según informó El Colombiano.

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A partir de esta denuncia, el Gobierno anunció que avanzará en la revocatoria de licencias a las entidades que no cumplan con los estándares exigidos, una medida que apunta a una intervención estatal más fuerte en el sector.

Según explicó el mandatario, algunas aseguradoras estarían retrasando autorizaciones y procedimientos médicos con el fin de mantener los recursos bajo su control por más tiempo, lo que impacta la calidad del servicio y deja en evidencia fallas en la gestión financiera.

“Di la orden de empezar a usar el mecanismo de quitar la licencia de salud a las EPS más malas. Los dueños de esas EPS pasarán a pagar sus deudas a la red pública”, indicó Petro en su cuenta de X.

Además, el presidente planteó cambios en el manejo de los recursos, proponiendo que la ADRES asuma un papel más directo en los pagos, especialmente en medicamentos, con el objetivo de reducir la intermediación y mejorar la eficiencia del sistema.

El caso se suma a la discusión sobre la reforma a la salud en Colombia, un tema que sigue en debate en el Congreso y que mantiene abiertas tensiones entre el Gobierno y distintos sectores, en medio de una reforma estructural.

Di la orden de empezar a usar el mecanismo de quitar la licencia de salud a la EPS más malas. Los dueños de esas EPS pasarán a pagar sus deudas a la red pública. pic.twitter.com/yMev4ARctS — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2026

Daniel Quintero habló de denuncia penal contra EPS por supuesto ofrecimiento El recién nombrado superintendente de Salud informó que llevó ante la Fiscalía un caso relacionado con un presunto intento de soborno dentro del sistema, expuesto durante la alocución del jefe de Estado. De acuerdo con su relato, el ofrecimiento buscaba agilizar pagos de una IPS ante una EPS, a cambio de beneficios económicos, lo que encendió las alertas sobre posibles pagos irregulares en el sector salud. El funcionario explicó que la denuncia ya se encuentra en manos de la Fiscalía, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades frente a este caso de corrupción en salud. #ATENCIÓN | Se conoce denuncia expuesta en la alocución presidencial. El superintendente de Salud, Daniel Quintero, llevó a la Fiscalía un intento de soborno para gestionar pagos de una IPS ante EPS. Advirtió que será “implacable” contra la corrupción en el sistema.… pic.twitter.com/1g1n1QLfnu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 28, 2026 Además, insistió en la necesidad de reforzar los controles sobre las EPS y las IPS, con el objetivo de evitar que situaciones como esta afecten la transparencia y la adecuada gestión de los recursos públicos en medio de la actual crisis del sistema.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.