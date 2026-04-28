Gustavo Petro sorprendió al dar a conocer, en plena alocución presidencial, lo que serían pantallazos de un chat que, según explicó, evidenciaría una presunta red de sobornos dentro del sistema de salud en Colombia.
(Vea también: Muy sonriente, Daniel Quintero estuvo en la ‘primera línea’ de la alocución de Petro)
Durante una intervención pública, el mandatario expuso el contenido de un mensaje enviado a Daniel Quiero, nuevo superintendente de Salud, en el que una IPS le habría ofrecido dinero a cambio de agilizar pagos.
El mandatario utilizó este caso para cuestionar el funcionamiento de las EPS, señalando que las deudas de estas entidades agudizan la crisis del sistema de salud en Colombia, aunque el 80 % de la mora corresponde a las intervenidas por el Gobierno, según informó El Colombiano.
A partir de esta denuncia, el Gobierno anunció que avanzará en la revocatoria de licencias a las entidades que no cumplan con los estándares exigidos, una medida que apunta a una intervención estatal más fuerte en el sector.
Según explicó el mandatario, algunas aseguradoras estarían retrasando autorizaciones y procedimientos médicos con el fin de mantener los recursos bajo su control por más tiempo, lo que impacta la calidad del servicio y deja en evidencia fallas en la gestión financiera.
“Di la orden de empezar a usar el mecanismo de quitar la licencia de salud a las EPS más malas. Los dueños de esas EPS pasarán a pagar sus deudas a la red pública”, indicó Petro en su cuenta de X.
Además, el presidente planteó cambios en el manejo de los recursos, proponiendo que la ADRES asuma un papel más directo en los pagos, especialmente en medicamentos, con el objetivo de reducir la intermediación y mejorar la eficiencia del sistema.
El caso se suma a la discusión sobre la reforma a la salud en Colombia, un tema que sigue en debate en el Congreso y que mantiene abiertas tensiones entre el Gobierno y distintos sectores, en medio de una reforma estructural.
Di la orden de empezar a usar el mecanismo de quitar la licencia de salud a la EPS más malas. Los dueños de esas EPS pasarán a pagar sus deudas a la red pública. pic.twitter.com/yMev4ARctS
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2026
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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