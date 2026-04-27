Gustavo Petro y Angie Rodríguez tuvieron una reunión este lunes 27 de abril. Este cara a cara tuvo bastante trascendencia porque la todavía funcionaria del Gobierno dio unas explosivas declaraciones desde el pasado martes sobre los problemas que hay dentro del ejecutivo.

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La directora del Fondo de Adaptación habló de rupturas internas dentro de la administración actual, que van desde luchas de poder y hasta posibles casos de corrupción. Pese a todo ello, Rodríguez no presentó su renuncia y en ese contexto se dio la reunión en la Casa de Nariño entre Petro y quien fue durante un largo periodo su mano derecha.

Sobre las 6:30 de la tarde de este lunes terminó el encuentro entre ambos, el cual duró aproximadamente una hora y media. Allí, abordaron el tema de la seguridad de la funcionaria, que ha pedido ayuda por posibles espionajes e intimidaciones que ha recibido, y de las declaraciones que salpicaron a nombres como el de Juliana Guerrero o Carlos Carrillo.

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Pese a ello, Petro no pidió la renuncia de Rodríguez, quien se mantendrá en su cargo. Tal decisión evidentemente causó sorpresa (de por sí la reunión también) porque se presumía que era posible un paso al costado de la funcionaria porque las declaraciones repercutieron inclusive en el interior del ejecutivo.

#POLÍTICA Hace pocos minutos terminó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la directora del Fondo de Adaptación en Casa de Nariño. Fue un encuentro que duró una hora y media, y en el que el presidente no le pidió la renuncia a Angie Rodríguez, en medio del escándalo… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 27, 2026

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.