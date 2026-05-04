Este lunes se conocieron imágenes de una riña que se vivió en un conjunto residencial. Aunque las versiones iniciales apuntan a que sucedió en Madrid, Cundinamarca, hasta el momento no hay una confirmación oficial de dónde fue.

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Lo que sí es claro es que en las imágenes se oyen detonaciones con un arma de fuego. Los disparos, al parecer, son de un hombre que estaba en uno de los balcones de un edificio e irían contra unos policías.

Las versiones iniciales indican que el origen de esto fue una discusión entre vecinos, pero que por el ingreso de los policías, estas personas reaccionaron de esta manera.

En varios videos compartidos por Colombia Oscura se ve el momento en el que hay una pelea en una de las zonas comunes del conjunto residencial y también se escuchan las detonaciones con el arma de fuego.

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Estos son los detalles:

#PELIGRO. Nos envían: “Quiero poner en evidencia algo que sucedio el día de ayer [3MAY] en horas de la madrugada en un conjunto residencial del mpio/Madrid, C/marca. Arrendatarios, al parecer, de nacionalidad vecina armados protagonizan riña y arremeten a tiros contra la Policía” pic.twitter.com/BAD4VifEJJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 4, 2026

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