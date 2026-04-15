En un nuevo episodio de inseguridad que sacude a la localidad de Kennedy, un presunto delincuente resultó herido tras un intento de fleteo fallido en el suroccidente de Bogotá.

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Los hechos se registraron durante la noche de este martes 14 de abril en la intersección de la calle 2 con carrera 70, donde la delincuencia se topó con una respuesta inesperada por parte de su víctima.

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Según el reporte entregado por Noticias Caracol, un hombre armado descendió de una camioneta blanca con el objetivo de hurtar un vehículo de marca Toyota que se disponía a salir de un establecimiento comercial de la zona. El asaltante, apoyado por varios cómplices que lo esperaban en el automotor de color blanco, intimidó al conductor sin sospechar que este pertenecía a un esquema de seguridad.

La reacción de la víctima fue inmediata. Al verse amenazado, el escolta desenfundó su arma de dotación y abrió fuego contra el asaltante para impedir el robo. El sospechoso fue impactado por una de las balas, pero logró movilizarse lo suficiente para abordar nuevamente la camioneta blanca en la que lo aguardaban sus secuaces, emprendiendo una huida a toda velocidad por las calles del sector.

Pese a la gravedad del enfrentamiento, el escolta resultó ileso y logró frustrar el hurto de la camioneta de alta gama. Este incidente se suma a la racha de atracos bajo modalidades similares que mantienen en alerta a los residentes de la capital, quienes manifiestan una percepción de inseguridad constante pese a los balances oficiales entregados por la Alcaldía de Bogotá sobre la reducción de ciertos delitos.

Actualmente, la Policía Metropolitana de Bogotá cuenta con varias grabaciones de cámaras de seguridad que registraron el momento exacto del ataque y las placas del vehículo involucrado. Las autoridades han desplegado un plan candado y mantienen una vigilancia estricta en los diferentes centros asistenciales y hospitales de la ciudad, ante la alta probabilidad de que el delincuente herido ingrese en busca de atención médica.

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