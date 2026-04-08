La localidad de Teusaquillo vuelve a ser escenario de la delincuencia en Bogotá. En la noche de este martes 7 de abril, un violento intento de hurto se registró en el barrio Rafael Núñez, específicamente en la calle 45 con carrera 45, justo en la entrada del conjunto residencial que lleva el mismo nombre. El incidente, ocurrido sobre las 10:00 p. m., dejó a un joven herido de bala.

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Según el relato entregado por el afectado a Blu Radio, el asalto se produjo cuando él y su hijo se disponían a ingresar a su lugar de residencia. En ese momento, fueron interceptados y rodeados por un vehículo marca Mazda, del cual descendieron al menos cuatro sujetos armados con la intención de quitarles su camioneta.

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La sevicia de los delincuentes quedó en evidencia cuando bajaron por la fuerza al conductor, un hombre pensionado de la Policía Nacional que se desplaza con ayuda de muletas, y lo dejaron tirado en el asfalto. Al percatarse de la situación, su hijo intentó defenderse y evitar el robo, pero en medio del forcejeo uno de los asaltantes le disparó en una pierna.

La situación no pasó a mayores gracias a la intervención oportuna de los guardas de seguridad del sector. Los uniformados privados reaccionaron de inmediato, logrando frustrar el robo del vehículo y evitando que los delincuentes continuaran con la agresión contra las víctimas. Ante la respuesta de la seguridad, los delincuentes emprendieron la huida.

El joven herido fue trasladado de urgencia a la Clínica de la Policía en Bogotá para recibir atención médica. Se destaca que este sector de la ciudad ha estado bajo la lupa recientemente, pues el hecho ocurrió cerca del mismo punto donde hace poco se registró el robo de otra camioneta que tenía a una menor de edad en su interior.

El pensionado de la Policía manifestó su preocupación y cansancio ante la inseguridad persistente en la capital colombiana. De acuerdo con su testimonio, no es la primera vez que intentan robarle su vehículo. El ciudadano hizo un llamado urgente a las autoridades para que se preste mayor atención a esta modalidad de hurto que, según él, afecta a los bogotanos a cualquier hora del día y sin distinción de zona.

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