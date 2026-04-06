Un operativo de búsqueda se activó en Bogotá tras el robo de una camioneta en la que viajaba una niña de siete años, situación que encendió las alarmas en el noroccidente de la ciudad por el hurto de vehículo con una menor a bordo.

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Según informó Blu Radio, el caso ocurrió en la calle 99 A con carrera 70F, en el barrio Monterrey, localidad de Suba, donde delincuentes se llevaron una Nissan X-Trail de placas PYQ 414. En ese momento, la menor se encontraba en la parte trasera, lo que convirtió el hecho en una situación de alto riesgo.

De inmediato, la Policía puso en marcha un plan candado en diferentes puntos de la capital, con el fin de ubicar el automotor y dar con el paradero de la niña lo antes posible. Las acciones incluyen análisis de cámaras de seguridad y recorridos en zonas clave.

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Mientras avanzan las labores, el caso provoca preocupación entre los residentes del sector, a la espera de resultados en la búsqueda de la menor.

Las autoridades buscan a una niña de siete años de edad que viajaba en la parte trasera de una camioneta robada en Bogotá. El hecho ocurrió en la calle 99 A con 70F, en el barrio Monterrey, en la localidad de Suba, donde fue reportado el hurto del vehículo Nissan X-Trail con… pic.twitter.com/zwVwmmk6aL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 7, 2026

Descripción de niña que se llevaron en camioneta robada

Luego de la alerta que se dio en toda la ciudad para dar con el paradero de la niña, Tatiana Moreno, madre de la menor, habló con Noticias Caracol y dio una descripción de su hija:

“Mi hija se llama Gabriela Beltrán Moreno. La niña tiene una pijamita blanca, como con punticos azules y una mariposa azul. Tiene puesta una chaqueta como acolchonadita, morada, lila exactamente. Tiene unas botas de unicornio rosadas con blanco. Tiene el cabello recogido y arriba en la cabeza tiene como una trenza en forma de corazón”, indicó Moreno.

Asimismo, aseguró que Gabriela se había quedado dormida en una de las sillas de atrás, por lo que los delincuentes se la llevaron en la camioneta luego del inesperado hurto.

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