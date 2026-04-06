La promoción de una fiesta techno en redes sociales, que prometía una experiencia única en el predio Lost Forest, ubicado en la localidad de Chapinero, terminó en un fuerte operativo de las autoridades. El evento pretendía realizarse en plena Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales, un área donde este tipo de actividades masivas están estrictamente prohibidas por la normativa ambiental, según informó El Tiempo.

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La intervención fue liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en conjunto con la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Chapinero. Según el reporte oficial, los organizadores ofrecían servicios de carpas y venta de bebidas alcohólicas en una zona de especial importancia ecológica.

“Esta actividad se encuentra fuera de los usos permitidos según la normatividad emitida por el Ministerio de Ambiente”, explicó Yuber Cárdenas, director regional Bogotá-La Calera de la CAR. El funcionario recordó que la Resolución 1766 de 2016 restringe cualquier acción que implique transformación del ecosistema, disposición de residuos o uso de fuego en estos terrenos.

Este caso no es un hecho aislado. La autoridad ambiental reveló que, en lo que va del año, se han realizado 56 operativos de control en los Cerros Orientales. Las denuncias ciudadanas han alertado sobre:

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Celebraciones clandestinas y rumbas masivas.

Disposición ilegal de escombros y basuras.

Quemas a cielo abierto e invasiones.

Afectaciones directas a la fauna y flora nativa.

Los Cerros Orientales son clave para regular el agua en Bogotá y actúan como una barrera contra el crecimiento urbano descontrolado. Por ello, la CAR insistió en que la protección de este patrimonio natural no depende solo de las instituciones, sino también de la corresponsabilidad de los bogotanos al abstenerse de asistir a este tipo de eventos clandestinos y denunciar cualquier actividad sospechosa en la reserva.

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