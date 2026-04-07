La Policía Nacional adelanta una investigación para establecer si un hombre que acumula al menos seis condenas por hurto es el mismo que aparece en videos recientes robando en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. El caso provoca gran preocupación debido a la forma en que el sospechoso actúa y a su posible historial delictivo.

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El individuo, descrito como un hombre de pelo blanco y apariencia formal, fue captado por cámaras de seguridad mientras sustraía dinero de un local comercial dentro de la terminal aérea. Según los registros, el hombre aprovechó un momento de distracción de los empleados para cometer el robo sin levantar sospechas, utilizando una actitud tranquila y calculada.

Las autoridades analizan si este hecho está relacionado con otros hurtos similares ocurridos en la ciudad. De hecho, han salido a la luz videos de un caso anterior en el que un sujeto con características físicas y comportamientos muy parecidos robó dinero y un celular en un establecimiento comercial, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de la misma persona.

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¿Cuál sería la identidad del hombre de pelo blanco que roba en El Dorado?

De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, el sujeto cumple con los rasgos físicos de Franklin, un hombre que tiene seis condenas por hurto. Uno de los casos en que participó el sospechoso fue un robo de un celular en el Centro Comercial Floresta.

Además, según los registros mencionados por el citado medio, el sujeto pagó un año y cuatro meses de prisión, pero fue dejado en libertad. Los expedientes son de 2006, 2007, 2009 y 2022. Pero lo más preocupante es que de confirmarse la información, el sujeto podría ser el líder de una banda.

El modus operandi del sospechoso consiste en vestir de manera elegante, observar cuidadosamente el entorno y actuar solo cuando identifica una oportunidad clara, lo que le permite pasar desapercibido. Este patrón ha sido clave para que las autoridades intenten vincular los diferentes casos.

Actualmente, la Policía se encuentra verificando la identidad del hombre y recopilando pruebas para confirmar si corresponde al mismo individuo con antecedentes judiciales. El objetivo es avanzar en su identificación plena y proceder con su captura, en caso de comprobarse su responsabilidad en los hechos.

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