Un operativo por aire y tierra permitió ubicar a una menor que había sido llevada en un vehículo robado en el barrio Monterrey de la localidad de Suba (Bogotá), en un caso que activó un despliegue en distintos puntos de la ciudad por el hurto con una menor de 7 años a bordo.

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Esto ocurrió luego del reporte del robo de una camioneta en la localidad de Suba, donde la niña permanecía dentro del automotor. Ante la gravedad de la situación, la Policía puso en marcha un plan candado con cierre de vías para acelerar la ubicación del vehículo.

Minutos después, las autoridades lograron encontrar la Nissan X-Trail de placas PYQ 414 en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo. La menor permanecía dentro del automotor, lo que permitió resolver el caso en pocas horas y sin afectaciones a su integridad.

¿Qué dijo el alcalde Galán sobre el hallazgo de niña en carro robado?

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la menor se encuentra sana y salva y dio detalles de lo ocurrido durante la noche del lunes 6 y la madrugada del martes 7 de abril.

“La niña ya se encuentra con sus padres. Gracias a la fuerza pública por el despliegue, vamos a encontrar a los responsables de este hecho y a llevarlos ante la justicia”, aseguró el mandatario.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que la coordinación entre unidades aéreas y terrestres resultó determinante para cerrar el cerco y lograr la recuperación del automotor en corto tiempo.

#BOGOTÁ El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán confirmó que la menor 7 años que se encontraba en el asiento trasero de una camioneta particular que fue hurtada en la localidad de suba, fue encontrada por la Policía Nacional en el barrio Nicolas de Federman al interior del… pic.twitter.com/4eHrKNlLxP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 7, 2026

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