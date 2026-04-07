Un despliegue tecnológico sin precedentes en los cielos de Bogotá fue la pieza clave para el rescate de Gabriela, la menor de 7 años que permaneció desaparecida durante varias horas tras el robo de una camioneta Nissan X-Trail en el barrio Monterrey, localidad de Suba.

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Eran las 11:28 de la noche cuando el Halcón 447 de la Policía Metropolitana fijó su objetivo. Según los registros técnicos del operativo, la aeronave operaba en modo SLEW ACTIVE, un sistema de seguimiento automático que permite a la cámara mantener el encuadre sobre un punto georreferenciado en tierra, sin importar el movimiento del helicóptero.

El operativo contó con herramientas de alta complejidad:

Telémetro láser: midió distancias exactas de entre 502 y 595 metros hasta el vehículo.

Sistema de navegación inercial: funcionó con un margen de error mínimo (0.30), garantizando que las coordenadas enviadas a las unidades en tierra fueran exactas. HUD (Heads-Up Display):

Pantalla de telemetría que registró en tiempo real la posición y altitud durante la persecución.

Tras el reporte del robo del vehículo de placas PYQ414, se activó un plan candado que involucró a la Policía Metropolitana, el Gaula y la Brigada 13 del Ejército. Mientras la pequeña Gabriela dormía en la parte trasera del vehículo, ajena al peligro, las cámaras de seguridad y la unidad aérea coordinaban el cerco.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que la presión ejercida por la presencia policial en toda la ciudad y el rastreo aéreo permitieron que los delincuentes abandonaran el vehículo en el barrio Nicolás de Federmán, donde finalmente la niña fue encontrada sana y salva.

“El despliegue de todos los esfuerzos, especialmente el del Halcón, permitió identificar el vehículo rápidamente”, señaló el mandatario local, subrayando la importancia de la tecnología en la seguridad ciudadana.