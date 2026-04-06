La tragedia que sacude al municipio de Vista Hermosa, Meta, suma nuevos y dolorosos detalles tras el testimonio entregado por el padre de los dos menores, de 5 y 8 años, hallados sin vida el pasado 4 de abril. En una sentida conversación con El Tiempo, el progenitor de los pequeños aclaró las circunstancias que rodearon el accidente doméstico que hoy es materia de investigación.

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Según el relato del padre, la familia se ausentó de la vivienda por un tiempo aproximado de una hora y veinte minutos. Al regresar y no encontrar a los niños, la preocupación aumentó de inmediato, pues los menores solían jugar a esconderse dentro de la casa para que sus padres los buscaran.

“Los niños tenían la costumbre de jugar a esconderse”, explicó el hombre a El Tiempo, indicando que tras revisar varios rincones de la residencia, llegaron hasta un congelador que se encontraba desconectado. Al notar que la tapa estaba cerrada, procedieron a abrirlo, encontrando la peor de las escenas. “Los niños se subieron, se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron. Y lamentablemente fallecieron mis hijos”, narró con resignación.

El padre fue enfático en rechazar versiones malintencionadas que circulaban en la zona sobre el estado del electrodoméstico. Aseguró que el equipo no estaba en funcionamiento y que el cierre accidental de la tapa pesada fue lo que provocó la falta de oxígeno para los dos hermanitos.

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Tras el hallazgo, la familia buscó ayuda desesperadamente. Con el apoyo de un vecino, los menores fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en Vista Hermosa. Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el equipo médico, se confirmó que los niños ya no presentaban signos vitales al momento de su ingreso.

La Administración Municipal de Vista Hermosa, además de expresar sus condolencias, reiteró la importancia de reforzar la vigilancia de los menores en el hogar para evitar este tipo de incidentes fatales. Por ahora, los peritos forenses avanzan en los exámenes de rigor para entregar el informe final sobre las causas del fallecimiento, mientras la comunidad llanera se une en solidaridad con la familia Guevara en este momento de luto.

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