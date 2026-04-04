Un grave accidente en el peaje Casablanca, en la vía Ubaté – Zipaquirá, dejó cinco personas muertas y abrió interrogantes sobre lo que ocurrió instantes antes del impacto. El siniestro, que se dio en plena temporada de Semana Santa, involucra a un carrotanque que terminó colisionando contra la infraestructura y otros vehículos en la vía.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles preliminares sobre el comportamiento del automotor y del conductor. Según explicó en Blu Radio, el hombre habría tomado una decisión clave segundos antes del choque: abandonar el vehículo en movimiento.

Las primeras indagaciones apuntan a que el carrotanque presentó fallas mecánicas varios kilómetros antes de llegar al peaje. Videos y reportes ciudadanos evidencian que el conductor ya tenía dificultades para controlar el vehículo desde al menos dos kilómetros antes del punto del impacto.

El propio gobernador afirmó: “Habrá que determinar desde qué punto exacto perdió los frenos, pero ya se han conocido videos e información de que dos kilómetros antes, kilómetro y medio antes, él ya venía con dificultades con el control del vehículo”.

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En ese trayecto previo, el carrotanque tuvo roces e impactos laterales con otros carros y motocicletas, lo que encendió alertas entre quienes transitaban por el corredor. Incluso, ciudadanos reportaron un vehículo pesado fuera de control, versión que coincide con lo recopilado por las autoridades.

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Conductor se lanzó del vehículo antes del impacto

Uno de los puntos más delicados de la investigación es la conducta del conductor en los segundos finales. Sobre ese momento, Rey explicó: “Al momento en que colisiona con el peaje y con los vehículos, pues él se lanza del vehículo”.

El conductor sobrevivió al accidente con heridas leves, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su responsabilidad en lo ocurrido.

Las autoridades indicaron que será un juez quien determine si el conductor tenía otras alternativas antes de lanzarse del vehículo en movimiento, en medio de una situación crítica en la vía.

Como parte de las acciones posteriores se adelantará una auditoría de seguridad vial en el corredor, en coordinación con el Ministerio de Transporte y bajo la supervisión del Invías, para analizar posibles fallas en la vía y otros factores.

El gobernador también advirtió: “Cuando ocurre un accidente no se debe entender como solamente la falla de un asunto específico, sino una multifalla”, dejando claro que se evaluarán variables como infraestructura, señalización y comportamiento de los actores viales.

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