Así como Iván Cepeda defendió el mural cerca de la finca de Álvaro Uribe, Gustavo Petro salió al paso de nuevo luego de la situación que se presentó en esa zona de Rionegro (Antioquia).

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El mandatario se despachó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para referirse a las acciones que se presentaron cuando el ahora líder del Centro Democrático ocupaba el principal cargo en Colombia.

“Hace años, en el gobierno de Uribe, pintaron la casa del jardín infantil de la que era propietaria mi hermana con una amenaza de bomba allí. Firmaban la AUC. Los padres de los niños y niñas retiraron sus hijos del jardín y éste quebró. Mi hermana tuvo con su hija que exiliarse, al igual que mi mamá y la hija de mi hermano. Eso sucedió cuando hice el debate contra el expresidente Uribe sobre el paramilitarismo en Antioquia”, contó.

Petro, que sacó a relucir ese tema pendiente en su historia personal en su época de congresista, aprovechó para dar detalles específicos sobre la manera en la que el tema recayó.

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“Envenenaron siete perros de manera consecutiva y permanentemente hacen rupturas de vidrios en mi casa materna en Cajicá. En las movilizaciones del Centro Democrático contra mi gobierno estuvieron gritando arengas frente a mi casa en Chía. Nunca he molestado al Centro Democrático por estos hechos, pero ahora que veo acusaciones del expresidente Uribe porque pintaron un mural en un puente público cerca de su casa he decidido decirlo”, agregó.

En esa misma línea, además de ofrecer más datos sobre cómo esos episodios políticos lo golpearon en su vida personal, respondió de manera tajante para criticar la reacción de Uribe por el mural en este caso.

“Por confesiones judiciales, el DAS, adscrito a la presidencia de la república, intervino mis comunicaciones y la de mi padre, siguieron con agentes a mis hijas menores de edad y tomaron fotos de los salones donde estudiaban al interior del Liceo Francés. La justicia encontró ciertos los hechos y elevó a calidad de víctima a mi familia. Toda mi familia quedó dispersa en el exilio y todo sucedió después de mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el Congreso de la República. Así que la doble moral no sirve”, advirtió.

En medio de la defensa por los actos ejecutados en territorio antioqueño, Petro insistió en que no se hace ninguna referencia específica al expresidente, a pesar de que el mensaje original habla sobre los falsos positivos.

“He respetado a la oposición uribista y nada de los que nos hicieron lo hemos hecho contra ella. Lo que se ve en los vídeos sobre el tema del mural en Llanogrande es que se pintaron en vía pública y en fachada de un puente, las fachadas son públicas y el mural no mencionaba a Uribe ni a su familia”, aseguró.

El remate de la publicación del mandatario colombiano, que replicó a una persona que indicó que la pintura se hizo lejos de la finca en cuestión, dejó en evidencia su apoyo a esa iniciativa.

“La censura ejercida contra ese mural no es mas que un hecho adicional de afectación a la libre expresión por hechos probados judicialmente que constituyen un crimen contra la humanidad”, sentenció.

Todo este nuevo choque se presenta en el marco de las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se llevará a cabo en pocas semanas, el domingo 31 de mayo de 2026.

Uribe es el principal foco de la candidata Paloma Valencia, a pesar de que también tiene de su lado la admiración de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, Iván Cepeda, contradictor político, es quien lidera las encuestas.

Esta fue la publicación de Petro:

Hace años en el gobierno de Uribe pintaron la casa del jardín infantil de la que era propietaria mi hermana con una amenaza de bomba allí. Firmaban la AUC. Los padres de los niños y niñas retiraron sus hijos del jardín y éste quebró. Mi hermana tuvo con su hija que exiliarse,… https://t.co/wfaZvKbHsw — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 20, 2026

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.