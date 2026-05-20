Iván Cepeda se refirió al grafiti que apareció cerca de la casa del expresidente Álvaro Uribe en Llanogrande, Antioquia, y dijo que se trató de “un acto cultural” de jóvenes y víctimas.

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“Uribe y sus seguidores han desatado una campaña violenta en Antioquia contra el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida, sus dirigentes y mi candidatura”, afirmó Cepeda en su cuenta de X. Para él, los reclamos del exmandatario serían respuesta al crecimiento político de su proyecto en el departamento.

Aunque varios sectores criticaron la acción y la calificaron como un ataque contra Uribe y su familia, Cepeda respaldó a quienes participaron del mural y justificó su mensaje.

El senador añadió: “Es una respuesta desesperada del uribismo a los avances en materia de justicia, y verdad que han logrado las madres y las víctimas”. El mural hacía referencia a los falsos positivos y a los casos documentados por la JEP, un tema central para el sector del petrismo.

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Cepeda defiende grafiti frente a Uribe y habla de amenazas

Cepeda no se quedó ahí: señaló que los líderes y simpatizantes que pintaron el mural estarían siendo “amenazados”. “Le digo con claridad y firmeza: ni sus amenazas ni sus insultos calumniosos, ni actitud sicarial nos atemorizan”, aseguró.

Por su parte, Uribe dijo que él y sus acompañantes fueron intimidados, incluso con un arma blanca. “Cepeda manda a pintar murales con puñaletas”, dijo. El exmandatario también mencionó que hubo diálogo con los jóvenes, pero cuestionó si Cepeda les daba instrucciones sobre lo que debían hacer.

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