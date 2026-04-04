El miedo se tomó de nuevo la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté. En la mañana de este sábado 4 de abril, a tan solo tres días de la pavorosa tragedia que cobró la vida de cinco integrantes de una familia santandereana, se registró un nuevo siniestro vial en el mismo punto crítico: el peaje Casablanca, en jurisdicción del municipio de Cogua. El hecho ha despertado una ola de indignación y temor entre los viajeros que, en pleno Plan Retorno de Semana Santa, ven cómo este sector se convierte en un punto negro de accidentalidad.

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Según los reportes preliminares de las autoridades de tránsito, el accidente ocurrió sobre las 10:30 de la mañana en sentido Zipaquirá-Ubaté. En esta ocasión, se vio involucrado un vehículo de carga pesada que terminó volcado lateralmente sobre la berma y parte de la calzada, muy cerca de las casetas de cobro. Afortunadamente, y a diferencia del suceso del pasado miércoles, los organismos de socorro que atendieron la emergencia confirmaron que no se presentaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

La imagen del camión recostado sobre el asfalto recordó de inmediato la escena dantesca de hace apenas 72 horas. Las causas de este nuevo volcamiento están bajo investigación, aunque se presume inicialmente una falla mecánica o un exceso de velocidad al aproximarse a la zona de reducción de carril del peaje, factores que han sido históricamente problemáticos en este tramo de la red vial nacional.

Resulta imposible desvincular este hecho de lo ocurrido el pasado primero de abril. En esa misma zona, un tractocamión cargado con leche se quedó sin frenos y embistió a una fila de vehículos que esperaban para pagar el peaje. El resultado fue devastador: cinco personas, entre ellas un menor de 10 años y una mujer de 65, murieron calcinadas dentro de un Renault Logan que fue arrastrado por las llamas.

Ese accidente dejó a la familia Pereira Garcés destrozada, cuando viajaban desde el barrio Quiroga de Bogotá hacia Suaita, Santander. El hecho de que hoy se registre otro incidente de magnitud similar —con un vehículo pesado como protagonista— en el mismo punto geográfico, ha llevado a la comunidad y a los conductores habituales a exigir medidas urgentes de seguridad vial, como rampas de frenado o una mejor señalización de advertencia antes de llegar al peaje.

Debido al volcamiento del camión de esta mañana, el tráfico por el peaje Casablanca presenta restricciones significativas. Las autoridades han habilitado paso a un solo carril mientras se realizan las maniobras de retiro del vehículo con grúas de gran capacidad. Este incidente complica aún más la movilidad en un día donde se esperaba una alta afluencia de vehículos regresando a la capital o desplazándose hacia el norte de Cundinamarca y Boyacá.

La Policía de Tránsito ha reiterado el llamado a la precaución extrema. “Parece que no aprendemos de las lecciones del pasado. Es un punto de alta peligrosidad y los conductores deben reducir la velocidad mucho antes de ver las casetas”, señaló uno de los agentes presentes en la zona. Mientras los peritos trabajan en el sitio, los usuarios de la vía claman por soluciones de fondo que eviten que el peaje Casablanca siga siendo noticia por la desolación y el hierro retorcido.

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