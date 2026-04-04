Lo que sería un viaje de fe y reencuentro con allegados terminó en tragedia para una familia santandereana que perdió la vida en el peaje de Peaje Casablanca, cuando se dirigía a cumplir una promesa durante Semana Santa.

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De acuerdo con un informe del Instituto de Medicina Legal que fue revelado en la tarde de este Viernes Santo 3 de abril, las víctimas fueron identificadas como Fredy León Niño, quien conducía el automóvil; Luz Amanda Pereira Garcés, su esposa; Rosalba Garcés Ríos, su suegra; Adelaida Pereira Garcés, su cuñada; y su hijo Juan Pablo.

Los cinco integrantes habían salido desde Bogotá con destino al municipio de Suaita, en Santander, donde planeaban reencontrarse con un ser querido. En medio de su recorrido, tenían previsto hacer una parada especial en Chiquinquirá, uno de los principales destinos religiosos del país, para visitar el santuario y cumplir un acto de fe propio de esta época.

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En este sentido, según relató un familiar de las víctimas a El Tiempo, León Niño había planeado una parada en el municipio boyacense hacia las 7:30 a. m., para saludar a Nuestra Señora del Rosario, como promesa de Semana Santa.

¿Cómo fue el accidente donde murió una familia en peaje de Zipaquirá?

Ese trayecto representaba más que un simple desplazamiento y era un viaje familiar cargado de significado, en el que buscaban compartir juntos y fortalecer sus creencias religiosas.

Sin embargo, el plan quedó interrumpido cuando el vehículo en el que se movilizaban quedó atrapado en la fila del peaje, justo antes de que el tractocamión que transportaba 30.000 litros de leche perdiera el control y lo arrollara, al parecer por fallas en los frenos, según recogió el rotativo.

El choque provocó un violento incendio que consumió varios vehículos, incluido el automóvil de la familia, lo que ocasionó la muerte de todos sus ocupantes en el lugar. La magnitud del siniestro dejó además decenas de personas heridas y una escena de caos en la vía que conecta a Zipaquirá con Ubaté.

Hoy, el recuerdo de ese recorrido inconcluso ha conmocionado al país, pues refleja cómo una promesa de Semana Santa y un momento de unión familiar terminaron convertidos en una tragedia que enluta a toda una comunidad.

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