El panorama de movilidad en Colombia durante esta Semana Santa de 2026 es verdaderamente desolador. Lo que inició como un plan éxodo masivo de ciudadanos buscando descanso, se ha transformado en un reporte constante de fatalidades en los principales corredores viales del país. Desde el centro de Cundinamarca hasta el occidente del Valle del Cauca, las autoridades de tránsito no dan abasto atendiendo emergencias que han dejado familias destruidas. A continuación, el balance detallado de los cuatro accidentes más impactantes que han marcado estos días de reflexión

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los hechos más recientes y que produjo máxima alerta en Cundinamarca ocurrió en la vía que conduce de Bogotá hacia el noroccidente. Un bus de servicio intermunicipal, que transportaba a 42 pasajeros con destino a la ciudad de Sincelejo, sufrió un aparatoso volcamiento lateral. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el siniestro tuvo lugar en la temida “Curva de Shilim”, donde el conductor perdió el control del pesado automotor.

La principal hipótesis que manejan los investigadores de la Policía de Tránsito apunta a una falla en el sistema de frenos, lo que impidió que el bus tomara la curva de manera segura. Los 42 ocupantes fueron trasladados y valorados en el hospital de La Vega; aunque el reporte inicial habla de múltiples heridos, el impacto visual del bus volcado sobre la berma ha producido una profunda indignación por el estado técnico-mecánico de los vehículos que cubren rutas tan largas en temporada alta.

Sin duda, el accidente más catastrófico por el nivel de violencia del impacto fue el registrado en el peaje de Casablanca. Un tractocamión que transportaba leche se quedó sin frenos y embistió a una fila de 11 vehículos detenidos. El resultado fue un infierno: seis personas fallecidas, incluyendo a cinco integrantes de una misma familia santandereana (entre ellos un niño) que murieron incinerados dentro de su automóvil. Este hecho dejó además 21 heridos y una vía cerrada por más de 12 horas mientras se realizaba el penoso levantamiento de los cuerpos.

Lee También

La madrugada de este Viernes Santo, el sector de Azafranal en Silvania fue escenario de otro incendio vehicular de grandes proporciones. Un camión cisterna perdió el control, invadió el carril contrario y explotó tras volcarse. Videos grabados por otros viajeros muestran la magnitud de las llamas que consumieron la cabina del vehículo, cobrando la vida de dos personas. La concesión Vía Sumapaz tuvo que realizar cierres preventivos totales para permitir las labores de los bomberos y de las unidades de criminalística, complicando el tránsito de miles de personas hacia el Tolima y el Huila.

En el occidente colombiano, el luto llegó a la antigua vía Simón Bolívar. Una camioneta cargada de turistas que habían salido desde Cali con rumbo a la costa pacífica se salió de la carretera en el kilómetro 38, cayendo a un abismo de profundidad considerable entre los corregimientos de El Queremal y Borrero Ayerbe. El Cuerpo de Bomberos de la zona confirmó que tres personas fallecieron en el lugar del siniestro (dos mujeres y un hombre). El rescate de las víctimas, que carecían de signos vitales al momento del hallazgo, requirió el apoyo de la comunidad y se prolongó por más de una hora debido a la dificultad del terreno.

Ante esta cadena de tragedias, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección de Tránsito han anunciado un refuerzo sin precedentes para lo que resta de la Semana Mayor. Con el plan retorno a la vuelta de la esquina, el llamado a los conductores es a la revisión exhaustiva de los sistemas de frenos y dirección, especialmente en vehículos de carga y transporte masivo como el bus accidentado en La Vega. El cansancio de los conductores y las fallas mecánicas se perfilan como los principales enemigos de la vida en las carreteras colombianas en este 2026.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables