El inicio del puente festivo de la Semana Mayor se ha visto empañado por una serie de accidentes fatales en las carreteras de Colombia. En dos hechos aislados, registrados en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia, cinco personas perdieron la vida, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades de tránsito nacionales. El caso más reciente y estremecedor ocurrió en la antigua vía Simón Bolívar, donde una camioneta particular terminó en el fondo de un abismo, dejando un saldo de tres víctimas mortales.

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El siniestro en el Valle del Cauca se presentó a la altura del kilómetro 38, en el tramo que comunica a los corregimientos de El Queremal y Borrero Ayerbe, en zona rural del municipio de Dagua. Según el reporte preliminar de los organismos de socorro, el vehículo transportaba a un grupo de turistas que habían partido desde la ciudad de Cali con el fin de disfrutar del descanso de Viernes Santo en la zona del Pacífico.

El subteniente Hernán Ortega, comandante del Cuerpo de Bomberos de Borrero Ayerbe, relató los angustiantes momentos del rescate: “Una vez en el sitio, pudimos evidenciar que había tres personas que fueron valoradas y se pudo constatar que carecían de signos vitales”. Tras confirmar el deceso de los ocupantes (dos mujeres y un hombre), los voluntarios, con apoyo de la comunidad y la Policía, trabajaron durante más de una hora para extraer los cuerpos del amasijo de hierro en el que quedó convertida la camioneta. Las autoridades investigan si el accidente fue producto de una falla mecánica o de un exceso de velocidad en una vía conocida por su topografía difícil y curvas cerradas.

Mientras en el Valle se procesaba la tragedia de los turistas, en el departamento de Antioquia se confirmaba la identidad de dos hombres que perdieron la vida en un aparatoso choque en la variante a Caldas, jurisdicción de Sabaneta. Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Sánchez y Román Guzmán, quienes se desplazaban en una motocicleta el pasado Miércoles Santo cuando impactaron violentamente contra un bus de servicio intermunicipal que se dirigía hacia la ciudad de Medellín.

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El accidente, ocurrido en el kilómetro 62+900 entre los sectores de Pan de Azúcar y Cafetal, dejó escenas dantescas: uno de los cuerpos quedó atrapado bajo las ruedas del bus, mientras que el segundo fue lanzado varios metros fuera de la berma debido a la fuerza del impacto. Sánchez era oriundo de Fredonia y Guzmán de Amagá, poblaciones del suroeste antioqueño donde la noticia ha causado un profundo dolor.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), estas son las primeras víctimas mortales por accidentes de tránsito en Sabaneta en lo que va del 2026. No obstante, la preocupación radica en que es el segundo siniestro con fallecidos en este mismo corredor vial durante la presente Semana Santa. Apenas días antes, una mujer motociclista murió tras ser embestida por dos camiones en el sector de Rancho de Lata, en límites con el municipio de La Estrella.

A estos hechos se suma un tercer evento registrado en el carril de descenso del Túnel de Occidente, donde dos personas resultaron heridas tras perder el control de su vehículo. Las autoridades de tránsito han reiterado el llamado a la prudencia, recordando que el exceso de velocidad y la invasión de carril siguen siendo las principales causas de muerte en las vías colombianas. Con el plan retorno a la vuelta de la esquina, se espera un refuerzo en los controles de alcoholemia y velocidad para evitar que la cifra de fallecidos siga aumentando en este cierre de la Semana Mayor.