Un accidente de tránsito registrado este Jueves Santo en el sector de Río Blanco, al norte de Popayán (Cauca), provocó caos vial y varios heridos en la vía que conecta hacia Cali, afectando la movilidad en uno de los días de mayor tránsito de la Semana Santa.

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Los organismos de emergencia ya se encuentran en el lugar atendiendo la situación, mientras que las autoridades mantienen el paso con restricciones debido al accidente, que habría involucrado un vehículo de carga y un automóvil particular.

Según los primeros reportes, uno de los vehículos perdió los frenos y quedó fuera de control, lo que desencadenó el choque y provocó congestión vehicular en la zona, complicando aún más la circulación de los viajeros que regresan o se desplazan por la región durante el período festivo.

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🔴En la tarde de este Jueves Santo se registró un accidente de tránsito en el sector de Río Blanco, al norte de Popayán, sobre la vía que comunica hacia Cali, que habría dejado varios heridos. ‼️En el siniestro estarían involucrados un vehículo de carga y un automóvil… pic.twitter.com/bDBFhcf8mq — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 2, 2026

Aunque aún no se conoce con precisión cuántas personas resultaron lesionadas ni el estado de salud de los afectados, las autoridades han pedido a los conductores que transitan por este corredor vial que lo hagan con precaución mientras continúan las labores de atención y evaluación.

Este siniestro se suma a otros reportados en diferentes corredores del país en lo que va de la Semana Santa, una época en la que el aumento del tráfico suele ir acompañado de un mayor número de accidentes en las carreteras colombianas.

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