En la mañana del 1 de abril de 2026, un grave accidente ocurrió en el peaje de Casablanca, en la vía que conecta Zipaquirá con Ubaté en Cundinamarca, dejando varios muertos y heridos.

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Según el relato de María del Carmen Salazar, una sobreviviente que estaba en el lugar, el momento previo al choque fue muy rápido y dejó señales de que algo no iba bien. Ella contó que, en cuestión de segundos antes del impacto, escuchó la bocina que activó el conductor de forma insistente, como si tratara de advertir a quienes estaban cerca.

Ese gesto fue lo primero que llamó la atención de varias personas que esperaban su turno en el peaje. Según los testimonios y videos que circulan en redes, el vehículo de carga se desplazaba sin control y, según las primeras hipótesis, al parecer se quedó sin frenos durante el descenso por la vía, lo que habría provocado que arrollara varios automotores y motocicletas que estaban cerca del peaje.

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El impacto fue tan fuerte que provocó una gran explosión, lo que obligó a muchas personas a correr y buscar ayuda de inmediato. Un testigo incluso mencionó que se escucharon gritos y escenas de pánico tras el choque.

Las autoridades continúan investigando el accidente para determinar con precisión las causas, revisando análisis técnico‑mecánicos del tractocamión y las condiciones en las que se encontraba antes del siniestro.

¿Cuántos muertos y heridos se registraron en el accidente en Zipaquirá?

Según Noticias Caracol, al menos cinco personas perdieron la vida como consecuencia del choque múltiple que se presentó en Zipaquirá, incluyendo un motociclista y un menor de edad.

Además, se reportaron al menos 19 personas lesionadas, algunas de gravedad, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos, como el Hospital Regional de Zipaquirá y clínicas en Cajicá, para recibir atención médica.

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