Una fuerte explosión sacudió en la mañana del primero de abril el peaje Casablanca, en la vía Zipaquirá–Ubaté, luego de que un tractocamión chocara contra al menos ocho vehículos que se encontraban detenidos en fila.

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El impacto provocó un incendio que consumió varios automóviles y generó pánico entre conductores y pasajeros. Según el balance preliminar de las autoridades, el accidente dejó al menos cinco personas muertas y 21 heridas.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la emergencia se habría originado hacia las 5:30 a. m., cuando el tractocamión, al parecer, perdió los frenos y terminó embistiendo a los vehículos, incluida una motocicleta.

Entre las víctimas mortales estarían el motociclista y un ocupante de uno de los carros. El conductor del camión también resultó herido.

Los lesionados fueron trasladados a centros médicos en Zipaquirá, Cajicá y La Sabana, donde uno permanece en estado crítico y los demás están estables. Las autoridades investigan si, además de la falla mecánica, hubo exceso de velocidad u otros factores.

La vía fue cerrada mientras equipos de emergencia controlaban el incendio y atendían a las víctimas. Posteriormente, se habilitó paso restringido y se recomendaron rutas alternas para los conductores.

Parte médico de los heridos en accidente hoy

Noticias Caracol añadió que 21 personas resultaron heridas; 13 de ellas se encuentran en el Hospital Regional de Zipaquirá. Una persona está en cirugía con pronóstico reservado allí, mientras que otra, en estado grave, fue trasladada al Hospital La Samaritana de Bogotá para ser intervenida quirúrgicamente.

Los familiares de uno de los pacientes señalaron que él los llamó desde el lugar del accidente. Les contó que un camión se había quedado sin frenos y chocó contra varios vehículos, siendo el suyo uno de los afectados. Posteriormente, su carro se prendió en fuego luego de que él saliera del mismo.

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