El siniestro involucró al menos siete vehículos, entre ellos una tractomula que, según las primeras hipótesis, habría perdido los frenos y el control, impactando a varios automóviles que se encontraban en el punto de recaudo.

Sigue a PULZO en Discover

Tras la colisión, se produjo una fuerte explosión acompañada de un incendio que afectó gravemente la zona.

El accidente ocurrió minutos antes de las seis de la mañana y, según información de la Policía de carreteras, se habría originado por una falla mecánica en el tractocamión.

Equipos de emergencia continúan atendiendo la situación y evaluando las consecuencias de este trágico hecho.

Confirman primeras muertes por accidente hoy en Zipaquirá

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, habló con Noticias Caracol y dio el primer balance de víctimas fatales del choque.

“Hay 19 personas heridas que están siendo atendidas en el hospital de Zipaquirá, en el de Cajicá y en el de La Sabana. Lamentablemente, en el sitio se han identificado dos personas fallecidas y, en este momento, a través de la diligencia de la Policía de Carreteras, la vía está completamente cerrada. Recomendamos tomar vías alternas”, apuntó el gobernador.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables