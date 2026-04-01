La tragedia en el peaje de Casablanca, en la vía Zipaquirá-Ubaté, entra en una etapa de identificación. Tras el caos inicial provocado por la explosión de una tractomula cargada de leche que se quedó sin frenos, las autoridades médicas entregaron un reporte consolidado hacia las 8:08 de la mañana con los nombres de las 19 personas heridas y los centros asistenciales donde están siendo atendidas.

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El panorama en los hospitales de la región es de máxima alerta, mientras los equipos de criminalística continúan en el sitio del siniestro realizando el levantamiento de las víctimas fatales, cuya cifra exacta aún está por confirmarse debido a la gravedad del incendio que consumió ocho vehículos.

Este centro médico recibió a la mayor cantidad de lesionados tras la emergencia en jurisdicción de Cogua. La lista de pacientes atendidos allí es la siguiente:

Luz Marina Castellanos

María Paula Méndez

Bárbara Rosa Salcedo

Mónica Julieth Zapata

Nubia del Pilar Nieto Mateuz

Herna Sebastián Valencia

Nicol Valeria Triana Rojas

Harold Estiben Triana

Laura Arengo

Sandra Milena Rojas Castro

Nelson Emiro Chasavo

Adolfo Pacheco (identificado como conductor)

Jaime Santana

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Pacientes en otros centros asistenciales de la región

La red hospitalaria de Cundinamarca se activó para distribuir la carga de pacientes según la complejidad de sus heridas:

Hospital Funcional de Zipaquirá: Joel Alejandro Forero Nieto y Kelly Johana García Santiesteban.

Clínica Jorge Cavelier: María del Carmen Salazar.

Hospital San Luis de Cajicá: Jonathan Silva Santiesteban

Testigos relataron que los primeros minutos tras el impacto fueron un “infierno”. Mientras las llamas consumían rápidamente el tractocamión y los seis vehículos que hacían fila en el peaje, varios ciudadanos arriesgaron sus vidas pidiendo extintores y sacando a personas atrapadas antes de que el fuego se propagara por completo.

Cuando los Bomberos de Cogua y Zipaquirá llegaron al punto, encontraron una escena de desolación con automotores completamente incinerados y personas tendidas en el asfalto. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que la prioridad actual, además de la atención de los heridos, es la recuperación de las víctimas mortales en una zona que sigue acordonada por la Policía Nacional y el CRUE.

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