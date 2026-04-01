“Estaba esperando la ruta para mi trabajo. A mí me recoge la ruta todos los días a las 6:35 a. m. Estaba esperando la ruta para el trabajo con dos compañeras más cuando bajaba la mula echando pito”, contó María del Carmen Salazar, sobreviviente del grave accidente en el peaje Casablanca. Su testimonio deja ver la angustia de los segundos previos a la tragedia que sacudió la vía entre Zipaquirá y Ubaté.

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La mujer narró que todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando el vehículo perdió el control y se desató el caos. “cuando ya vimos que la mula rozó contra la pared del peaje y comenzó a echar chispas y arrasó con los carros a lo que (…) y se explotó. Eso fue en segundos que explotó”, relató desde el centro médico donde permanece hospitalizada.

Así fue el dramático relato de sobreviviente de explosión en peaje Casablanca

Su reacción fue correr para salvar su vida, aunque no salió ilesa. “Salimos. Nos paramos a correr y porque estábamos ahí al lado de una buseta”, explicó. Sin embargo, la onda expansiva la alcanzó: “cayó un cono de los que ponen para separador y me impactó en la espalda y me botó al piso. Me golpeé la rodilla, un brazo, la mano, porque eso explotó fue en segundos, en segundos que explotó eso terrible”.

La sobreviviente describió escenas estremecedoras del momento, incluyendo el impacto inicial. “Caían pedazos de la persona que venía abajo donde la mula, que traía arrastrada una moto con una muchacha. Salían pedazos y lo único que hice fue correr, sino que a mí me impactó el cono y me tumbó al piso, por eso me aporrió”, dijo, al tiempo que confirmó que presenta politraumatismos.

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Otro testigo, Orlando Enrique Benavidez, coincidió en que la tractomula descendía sin control. “La mula baja sin frenos y se metió por el carril del centro del peaje, llevaba una moto por debajo enredada”, relató, agregando que el vehículo perdió estabilidad antes de la explosión.

El accidente ocurrió hacia las 5:30 de la mañana en inmediaciones del peaje Casablanca, en jurisdicción de Cogua, Cundinamarca. En el hecho estuvieron involucrados varios vehículos, luego de que el tractocamión, presuntamente sin frenos, colisionara contra automotores que esperaban para pagar.

El impacto provocó una explosión que desató un incendio de gran magnitud, consumiendo vehículos y estructuras del peaje. Las imágenes que circularon mostraban llamas, humo y personas corriendo en medio del pánico.

El balance de víctimas fue aumentando con el paso de las horas. Inicialmente se reportaron 19 heridos y dos fallecidos, pero luego la cifra subió a cinco muertos, entre ellos un menor de edad, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro.

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