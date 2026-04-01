Recientemente se conoció el video del momento del accidente de un camión en Zipaquirá, Cundinamarca. La tragedia se dio exactamente a la altura del peaje de Casablanca, en la vía de Ubaté al municipio ya mencionado.

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Según se reportó, un camión se quedó sin frenos y perdió el control, para finalmente llevarse por delante la caseta y varios vehículos, además de provocar un inmenso incendio en carretera. El lamentable siniestro dejó a cinco personas sin vida y a aproximadamente 19 heridas, incluyendo al conductor del vehículo de carga que provocó la tragedia.

El video que circula en redes sociales fue grabado desde una cámara delantera de un carro que estaba en la larga fila de vehículos. Las imágenes muestran que el choque ocurrió sobre la madrugada de este miércoles primero de abril, fecha en la que millones de colombianos se movilizan por el país previo a los festivos de los días santos.

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La grabación muestra que, por el otro costado, el camión involucrado en el siniestro estrellar a toda velocidad el peaje de Casablanca, el cual quedó parcialmente destruido. Momentos después, chocó varios carros y explotó, para provocar un incendio enorme.

#CUNDINAMARCA | En video quedó registrado el momento exacto del grave accidente de tránsito ocurrido hoy en la vía Ubaté – Zipaquirá, a la altura del peaje de Casablanca. 5 personas han muerto producto de este siniestro.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/t1cZrjb726 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 1, 2026

Varias personas salieron de los vehículos detenidos para cerciorarse de la gravedad del incidente. Varios intentaron acercarse a los carros siniestrados para auxiliar a los heridos, mientras que otros gritaban o se mostraban aterrados por la grave situación que presenciaron.

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