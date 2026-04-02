En Boyacá crece la incertidumbre por el paradero de Yudy Estefanía Mendoza, una menor cuyo rastro se perdió hace más de una semana. Desde entonces, sus familiares no han logrado comunicarse con ella y crece la preocupación por la falta de información sobre su paradero.

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(Vea también: Destapan la única pista que hay de familia desaparecida en Bogotá; llamada es clave)

De acuerdo con lo informado por Caracol Radio, la joven fue vista por última vez el 22 de marzo de 2026 entre Ramiriquí y Tunja, cuando salió de su vivienda sin que, hasta el momento, existan pistas claras sobre su ubicación.

Posteriormente, surgieron reportes que indican que habría sido vista un día después en el Parque Industrial del Oriente en Tunja. Su padre, José Miguel Mendoza, aseguró que desde ese momento no han logrado establecer contacto con ella, lo que incrementa la incertidumbre.

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Su desaparición fue reportada ante la Fiscalía General de la Nación y las autoridades ya se encuentran en las labores pertinentes para encontrarla. De acuerdo con el informe, la niña vestía una chaqueta de color rojo, un pantalón negro, tenis blancos y gorra morada.

#Atención | La @FiscaliaCol reportó la desaparición de Yudy Estefanía Mendoza Vargas, de 14 años, vista por última vez el 23 de marzo de 2026 en el Parque Industrial de Oriente, en #Tunja. Autoridades piden información que permita dar con su paradero. pic.twitter.com/axpyecoCgz — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) March 31, 2026

Menor desaparecida en Boyacá requiere medicamentos

Además, el hombre explicó que la menor requiere medicación constante debido a cuadros de ansiedad y depresión, situación que aumenta la urgencia de encontrarla.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, la Policía intensificó los operativos y recopila información que permita esclarecer lo ocurrido. La familia, por su parte, reiteró el llamado a la ciudadanía para que cualquier dato sea reportado, con el fin de facilitar su pronta ubicación.

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