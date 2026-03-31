A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus allegados afirmaron que dicha información es completamente falsa y que ninguna autoridad, ni en Colombia ni en México, ha confirmado el hallazgo de un cuerpo que coincida con sus características.

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“Dicha información es completamente falsa”, detalló la familia de la joven en palabras recogidas por El Tiempo.

Esta aclaración se dio luego de consultar directamente con las entidades encargadas de la investigación.

El abogado de la familia informó que, aunque recientemente fue capturada una persona vinculada al caso por el delito de trata de personas, María Camila continúa desaparecida.

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La detención fue calificada como un avance importante, pero las labores de búsqueda siguen activas tras más de 13 meses de investigación.

Las autoridades identificaron al capturado como un presunto reclutador que habría trasladado mujeres a México mediante engaños laborales para someterlas a explotación sexual.

María Camila viajó a México en diciembre de 2024 con la intención de trabajar temporalmente.

Mantuvo contacto con su familia hasta el 26 de febrero de 2025, fecha en la que dejó de responder mensajes, lo que encendió las alertas sobre su desaparición.

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