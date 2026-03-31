Aunque la Fiscalía ya tiene conocimiento del caso, familiares aseguran que no han sido contactados directamente por las autoridades, lo que ha generado preocupación. Desaparecieron el papá, la mamá y sus 3 hijas.

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Las pistas disponibles son escasas, pero algunos elementos podrían ser clave. Entre ellos, los mensajes y audios encontrados en los celulares de Alexis Reina y su hija Alexandra.

En uno de los audios, la joven, visiblemente alterada, afirma no saber qué hacer tras la desaparición de una bebé y menciona movimientos confusos de su familia. Este registro ha despertado inquietudes sobre lo ocurrido antes de su desaparición, detalla El Tiempo.

“Yo no sé qué hacer porque se me llevaron a la bebé y no sé dónde la tienen. Mi mamá se fue con mi papá y mi hermana, y mi mamá se quería llevar a mi hermana y a la bebé”, reza el audio divulgado por ese medio.

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Además, cámaras de seguridad captaron a Alexandra saliendo apresuradamente de su lugar de trabajo junto a su hermana menor, dejando indicios de una posible situación de urgencia, señaló ese diario.

Por otro lado, el celular del padre fue hallado en la basura, y posteriormente alguien respondió llamadas antes de apagarlo.

A esto se suman llamadas extorsivas a los familiares, quienes aseguran que la familia no había recibido amenazas previas, lo que aumenta la incertidumbre del caso.

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