En video quedó registrado un grave hecho de intolerancia en el norte de Bogotá protagonizado por presuntos domiciliarios de una plataforma de domicilios, luego de un reclamo por una infracción de tránsito en vía pública.
Según las versiones difundidas por la cuenta de X Pasa en Bogotá, el incidente comenzó en la calle 102 con carrera 19, cuando un conductor reclamó a un repartidor por no respetar una señal de pare. La situación, lejos de quedar en una discusión aislada, escaló de forma preocupante.
De acuerdo con versiones difundidas por la cuenta citada, el domiciliario habría convocado a otros compañeros, quienes posteriormente persiguieron al conductor hasta la carrera 19 con calle 109. En ese punto, lo habrían rodeado y atacado, causando daños al vehículo en lo que testigos describen como una emboscada.
#BOGOTÁ. Comunidad denuncia la peligrosa forma de operar de algunos domiciliarios de Rappi, quienes tras un reclamo por saltarse un “PARE” en el sector de la Cl 102 con Cr 19, convocaron a una turba para perseguir y emboscar al conductor en la Cr 19 con Cl 109 y destrurile el… pic.twitter.com/dU8vifrd3O
— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 30, 2026
Además, advierten que este tipo de comportamientos no serían casos aislados. Según los afectados, algunos grupos de domiciliarios estarían actuando de manera coordinada y violenta ante reclamos, llegando incluso —afirman— a agredir a mujeres y adultos mayores en otros episodios similares.
Los residentes del sector piden a las autoridades intervenir frente a estos hechos y reforzar los controles, al tiempo que solicitan a la plataforma tomar medidas para evitar que estas situaciones se repitan y garantizar la seguridad en las vías.
